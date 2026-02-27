Стрілянина у територіальних водах Куби: катер під прапором США був викрадений, на борту перебували американці — Axios

Човен, що потрапив у смертельну сутичку з береговою охороною Куби , внаслідок якої загинуло четверо осіб і ще шестеро дістали поранення, був викрадений на архіпелазі Флорида-Кіс, а на його борту перебували громадяни США.

Про це виданню Axios повідомили американські офіційні особи.

Чиновник розповів журналістам: державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розслідують інцидент і офіційно звернулися до Куби з проханням надати доступ до шістьох поранених.

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Імена учасників інциденту не розголошують, однак посадовець США сказав, що власник катера у Флориді повідомив про викрадення судна його співробітником.

Той розповів офісу шерифа, що підозрює чоловіка, який допомагав класти плитку під час ремонту. Він забрав судно та залишив свою вантажівку неподалік місця швартування.

Потерпілий сказав слідчим, що у чоловіка «є родина на Кубі, зокрема дві маленьких доньки, які все ще перебувають там».

За словами чиновника, деякі з тих, хто був на човні, мають судимості. А щонайменше один із загиблих був громадянином США.

Серед поранених був ще один громадянин Сполучених Штатів, який перебуває на Кубі під наглядом лікарів, додав співрозмовник.

Чиновник каже, що принаймні одна особа на борту мала чинну американську візу категорії K-1 — неімміграційну візу, яка дозволяє іноземцю в'їхати до США для шлюбу з громадянином США. Вважається, що інші пасажири мали статус законних постійних мешканців Сполучених Штатів.

Axios зауважує, що мета подорожі озброєної групи на Кубу залишається незрозумілою. Розслідування інциденту також проводять посадовці штату Флорида та місцеві органи влади.

Офіс шерифа округу Монро (Флорида) підтвердив журналістам, що розслідує крадіжку катера. Його власник повідомив про зникнення судна з Біг-Пайн-Кі пізно в середу після того, як почав отримувати дзвінки від журналістів з цього приводу.

25 лютого МВС Куби заявило, що у територіальні води країни зайшов швидкісний катер під прапором США, екіпаж якого відкрив вогонь по судну берегової охорони. Унаслідок інциденту було застрелено чотирьох людей на борту катера.