США в рази нарощують виробництво ракет для Patriot і THAAD

1 вересня, 03:29
Найбільші зміни стосуватимуться темпів виробництва. (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Найбільші зміни стосуватимуться темпів виробництва. (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Сполучені Штати уклали довгострокові угоди з оборонними компаніями для різкого збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD.

Про це повідомило Міністерство війни США.

Семирічні угоди укладені з General Dynamics Ordnance and Tactical Systems та Lockheed Martin. Вони передбачають розширення виробничих потужностей і прискорення постачання критично важливих компонентів для ракет PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot, а також перехоплювачів THAAD.

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Найбільші зміни стосуватимуться темпів виробництва. Випуск PAC-3 MSE планують збільшити втричі, а перехоплювачів для THAAD — у чотири рази.

Вашингтон планує не лише наростити кількість готових ракет, а й створити виробничу базу, яка дозволить стабільно підтримувати підвищені темпи їхнього випуску протягом наступних років.

Рішення ухвалене на тлі високого попиту на засоби протиповітряної та протиракетної оборони та значних витрат американських запасів перехоплювачів.

Питання кількості ракет Patriot має особливе значення і для України, яка використовує ці комплекси насамперед для протидії російським балістичним ракетам. Київ неодноразово закликав партнерів збільшити постачання систем Patriot та боєприпасів до них.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   ЗРК Patriot США THAAD Війна Росії проти України

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