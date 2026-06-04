Джон Болтон був радником Трампа з питань нацбезпеки, а потім став його завзятим критиком (Фото: REUTERS / Joshua Roberts)

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон досяг угоди про визнання провини через неналежне поводження з конфіденційними документами.

Про це повідомив телеканал CNN у четвер, 4 червня, з посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників CNN, Болтон має намір визнати себе винним за одним пунктом звинувачення у незаконному зберіганні конфіденційних документів. Він також погодився сплатити штраф у розмірі понад 2 млн доларів.

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Обвинувальний вирок за одним пунктом звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 0 до 60 місяців.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів телеканалу і послалося на розклад засідань, який інформує, що слухання призначено на 26 червня.

Джон Болтон був радником президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки під час його першої каденції, у 2018−2019 роках.

У 2019-му Трамп звільнив Болтона через «сильні розбіжності в поглядах». Після цього Болтон неодноразово критикував Трампа за «неправильне поводження з секретними матеріалами». У 2022 році це стало підставою для обшуку ФБР у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Тоді було вилучено близько 100 секретних документів, які були перемішані з іншими предметами, як-от одяг, подарунки, вирізки з преси. У лютому 2025 року телеканал CNN повідомив, що вилучені секретні документи Трампу повернуть (на той час він вже розпочав свою другу президентську каденцію).

Щодо Джона Болтона, то він у 2020 році опублікував мемуари, в яких жорстко критикував Трампа і звинувачував того у численних прорахунках. Міністерство юстиції США намагалося зупинити публікацію книги, пояснюючи це тим, що вона містить секретну інформацію про діяльність Білого дому.

22 серпня 2025 року ФБР провело обшук у вашингтонському будинку колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона. У жовтні того самого року Болтону було висунуто 18 пунктів обвинувачення — зокрема вісім пунктів щодо незаконної передачі інформації, що стосується національної оборони, і 10 пунктів щодо незаконного зберігання таких матеріалів.