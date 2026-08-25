Адміністрація президента США готується анулювати ділові та туристичні візи для 200 000 іноземців , які подали заявки на отримання статусу притулку або наразі очікують на його надання. Такий крок може стати найбільшим одноразовим анулюванням віз в історії США та, ймовірно, зіткнеться із судовими оскарженнями.

Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на документи Держдепартаменту, яке агентство отримало у розпорядження.

Згідно з документами, а також, за словами двох американських чиновників, якщо це рішення не буде оскаржено або переглянуто, Держдепартамент оголосить у найближчі тижні про анулювання віз категорій B1 і B2, виданих у період з 2016 по 2026 рік. Цей крок буде здійснено у координації з Міністерством внутрішньої безпеки.

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«Ми співпрацюємо з Міністерством внутрішньої безпеки з метою виявлення та анулювання неімміграційних віз іноземців, які прибули до Сполучених Штатів під приводом короткострокового візиту, але потім подають прохання про надання притулку, щоб залишитися тут назавжди», — заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Водночас він відмовився коментувати кількість віз, які можуть бути анульовані.

«Оскільки цей процес триватиме, кількість анулювань постійно змінюється, і це відбуватиметься на постійній основі», — сказав Піготт.

За словами чиновників, скасування статусу не обов’язково призведе до негайної депортації. Більшість людей, чиї заяви на отримання притулку наразі перебувають на розгляді, можуть отримати інший статус, але втратять статус ділових або туристичних мандрівників.

Як зазначає AP, з моменту вступу президента Дональда Трампа на другий термін його адміністрація поступово посилювала обмеження щодо заявників на візу — вимагаючи більше інформації про їхню активність у соціальних мережах, встановлюючи обов’язкове внесення значних застав за розгляд візових заяв та вводячи повну заборону на видачу віз громадянам певних країн.

За останні 18 місяців Державний департамент анулював близько 175 000 віз особам, яких було засуджено або звинувачено у злочинах — від керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та грабежу, — а також особам, які публічно висловлювали критику щодо політики США, зокрема на Близькому Сході.