Рубіо заявив, що США за місяць скасували 600 віз в рамках боротьби з «пологовим туризмом»

США за місяць анулювали понад 600 віз іноземних громадян у рамках боротьби з "пологовим туризмом". Про це 12 серпня заявив держсекретар США Марко Рубіо у Х.

«Лише за один місяць робоча група з протидії „пологовому туризму“ вжила заходів для анулювання понад 600 віз іноземних громадян з усього світу і продовжуватиме захищати нашу країну від цього зловживань», — написав Рубіо.

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Він додав, що Держдеп створив робочу групу з протидії «пологовому туризму». За словами держсекретаря, «добре організовані мережі „пологового туризму“ наживаються» на зловживанні американським законодавством. Рубіо стверджує, що вони навчають іноземців обманювати візову систему США, організовують поїздки та проживання та навіть підробляючи документи для того, щоб іноземні громадяни могли отримати громадянство для своїх дітей.

У серпні президент США Дональд Трамп підписав два нові укази, спрямовані на обмеження права на громадянство за народженням, після того як Верховний суд США відхилив його попередню спробу звузити дію цієї конституційної гарантії.

За оцінками Інституту міграційної політики США, щороку в країні народжується від 22 до 26 тисяч дітей у межах «пологового туризму», тоді як офіційні дані за 2024 рік свідчать про близько 9600 народжень у матерів, які мають іноземні адреси проживання. Це становить менш як 1% від загальної кількості народжень у США.

У 2025 році адміністрація Дональда Трампа підписала виконавчий указ, який намагався обмежити автоматичне надання громадянства дітям, народженим у США від батьків без легального статусу або з тимчасовими візами. Цей крок викликав численні судові позови.

Станом на 2025−2026 роки суди нижчих інстанцій блокували виконання указу, а Верховний суд США підтвердив чинність 14-ї поправки та визнав обмеження неконституційними, фактично залишивши принцип громадянства за народженням без змін.