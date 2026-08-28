Підозрюваними у спробі підпалу заводу з виробництва дронів у Словаччині виявилися двоє латвійців та українець

Двоє латвійців та українець підозрюються у підготовці підпалу заводу Skyeton у Словаччині (Фото: facebook.com/policiaslovakia)

Трьома затриманими за підозрою у спробі підпалу заводу українського виробника безпілотників Skyeton у Словаччині виявилися двоє громадян Латвії та українець.

Про це повідомляє Reuters.

Німецький прокурор повідомив агенції, що одного з підозрюваних, 26-річного громадянина Латвії, затримали в Гамбурзі. Наразі вирішується питання про його екстрадицію.

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Ще двох фігурантів — громадянина Латвії та громадянина України — затримали у Словаччині. Усі троє залишаються під вартою на час розслідування.

25 серпня словацька поліція повідомила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних систем, розташованого на сході країни.

За даними правоохоронців, про підготовку нападу на завод стало відомо завдяки інформації Словацької інформаційної служби та військової розвідки; у підсумку за підозрою в підготовці диверсії затримали трьох іноземців.

Під час операції поліція вилучила значну кількість запалювальної суміші. За попередніми висновками експертів, вона складалася з бензину та полістиролу. Як зазначили правоохоронці, таку суміш зазвичай використовують для виготовлення напалму.

27 серпня прокуратура Словаччини заявила, що троє чоловіків, яких затримали напередодні, планували підпалити завод українського виробника безпілотників Skyeton.

Відповідальність за атаку взяла на себе маловідома група, яка називає себе прихильниками «мирного руху».

Компанія Skyeton виробляє дрони як для цивільного, так і для військового використання в Україні та інших країнах. За даними прокуратури, ціллю зловмисників мав стати завод компанії у Словаччині.

У Skyeton припустили, що за атакою може стояти Росія. У компанії заявили, що Москва регулярно намагається завдати ударів не лише по українських виробничих потужностях, а й по репутації оборонних підприємств.