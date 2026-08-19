«Передбачуваний кінець брехні Орбана». Сибіга відреагував на закриття угорськими правоохоронцями справи проти інкасаторів Ощадбанку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на закриття угорськими правоохоронцями справи щодо перевезення коштів і золота інкасаторами Ощадбанку . Він назвав це «передбачуваним кінцем брехні Віктора Орбана».

«Передбачуваний кінець брехні Віктора Орбана. І попередження всім іншим: ставки на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносять лише політичну поразку та ганьбу», — написав він на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 19 серпня.

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Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що історія має продовжуватися за межами публічної ганьби.

Сибіга вважає, що кожен, хто «брав участь у фабрикації цієї вигадки та незаконному затриманні наших людей і державної власності, має бути притягнутий до відповідальності».

19 серпня адвокат перевізників та Ощадбанку Лорант Горват повідомив, що податкова та митна служба Угорщини закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих у березні, через відсутність складу злочину.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині — що відомо

У березні угорський Центр протидії тероризму (TEK), посилаючись на підозру у відмиванні коштів, зупинив і затримав в Угорщині два броньовані фургони, які цілком офіційно, з дорожніми документами, перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Замовником був український державний Ощадбанк, відправником — банк Raiffeisen у Відні.

Уряд Віктора Орбана тоді натякав, що вантаж може бути нелегальним, а окремі політики з його партії Фідес навіть стверджували, що метою перевезення було фінансування виборчої кампанії партії Тиса. Той факт, що «золотий конвой» рухався не в Угорщину, а навпаки — ігнорувався.

Українських супровідників затримали та згодом вислали з країни, а вантаж і транспорт конфіскували. Пізніше автомобілі, а вже після зміни влади гроші та золоті злитки, повернули українській стороні. У справі розпочали розслідування, в межах якого допитали й колишнього керівника TEK Яноша Гайду.

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У червні видання Telex у своєму розслідуванні повідомляло, що захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Орбана. Достатніх юридичних підстав для цієї операції не існувало.