Ексочільнику МЗС Угорщини Сійярто може загрожувати до трьох років тюрми у справі про хабарництво

Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто фігурує у справі щодо можливого отримання хабаря. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє видання Index.

Справу Сійярто, якою спершу займалася прокуратура, передали до головного управління поліції Будапешта. Це пояснили тим, що цей орган має повноваження та юрисдикцію щодо її розгляду.

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У прокуратурі після отримання заяви щодо ймовірного скоєння злочину колишнім міністром зазначили, що наведена заявником інформація «може вказувати на злочин отримання хабаря».

Враховуючи, що Сійярто більше не є депутатом і не має імунітету, у разі розвитку справи та доведення його провини йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

У липні Угорщина також розпочала перевірку державних субсидій, які були надані китайському виробнику електромобілів BYD. У цю компанію працевлаштувався Сійярто після того, як 15 липня відмовився від депутатського мандата.