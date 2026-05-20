США проводять друге кримінальне розслідування щодо Мадуро — Reuters

20 травня, 20:32
Колишній диктатор Венесуели Ніколас Мадуро (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Колишній диктатор Венесуели Ніколас Мадуро (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Сполучені Штати проводять друге кримінальне розслідування щодо поваленого диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, що підвищує ймовірність пред’явлення йому додаткових звинувачень.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного чиновника Міністерства юстиції та інше обізнане джерело.

Двоє співрозмовників зазначили, що друге розслідування, яке веде Офіс прокурора США в Маямі, триває вже кілька місяців.

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За словами представника Міністерства юстиції, розслідування у Флориді вже активно велося, коли американський президент Дональд Трамп наказав провести військовий рейд США, в результаті якого у січні було захоплено 63-річного Мадуро та його 69-річну дружину Сілію Флорес.

Інше джерело повідомило, що в рамках цієї справи вивчають ймовірні звинувачення у відмиванні грошей.

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Повалення режиму Мадуро — головне

Вночі проти 3 січня 2026 року США провели військову операцію у Венесуелі. Під час неї американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Мадуро звинувачували за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення були вперше висунуті заочно ще в березні 2020 року.

5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

13 лютого Трамп заявив, що відносини США і Венесуели є «дуже хорошими» і навіть анонсував візит до Каракаса.

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18 березня США частково послабили санкції проти Венесуели, дозволивши американським компаніям працювати з її державною нафтовою компанією, щоб стабілізувати нафтовий ринок на тлі війни з Іраном. Водночас обмеження залишаються: фінансові операції контролюватимуться США, а угоди з низкою країн і боргові транзакції заборонені.

13 травня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення карти Венесуели з американським прапором і написом «51st State» — «51-й штат».

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Ніколас Мадуро Венесуела США

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