У США суд зайшов у глухий кут у справі колишньої медсестри з післяпологовою депресією, яка вбила трьох своїх дітей

У США 4 вересня суддя Вільям Салліван призупинив судовий розгляд у резонансній справі — колишню медсестру Ліндсі Кленсі обвинувачують у вбивстві трьох її маленьких дітей .

Про це повідомляє агентство Reuters та Associated Press.

Матеріал містить чутливі подробиці та обговорення спроби самогубства.

При цьому 36-річна Кленсі, колишня медсестра пологового відділення, визнавала, що вбила дітей — але не визнавала провину у скоєнні злочину, посилаючись на неосудність.

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За словами її адвокатів, жінка страждала від тяжкого післяпологового психозу.

«12 присяжних у місті Плімут, штат Массачусетс, радилися протягом семи днів. Прокурори підтримали рішення про визнання судового розгляду недійсним», — писали видання.

Водночас захист Кленсі подав термінову апеляцію до Верховного суду штату Массачусетс, щоб запобігти визнанню судового процесу недійсним, однак там відхилили це клопотання.

Тепер прокурори можуть або повторно подати позов і розпочати судовий процес — з іншим складом присяжних, або домовитися з обвинуваченою про укладення угоди про визнання вини, пише ВВС.

Або ж, як альтернатива, сторона обвинувачення має право взагалі зняти звинувачення з Кленсі.

Вона залишатиметься під вартою за тими самими звинуваченнями у вбивстві в психіатричному медичному закладі — поки її адвокати обмірковують свої подальші дії, підсумували у ВВС.

Таким чином, як пише британське видання The Guardian, тепер Кленсі може зіткнутися з можливістю повторного розгляду справи з іншим складом присяжних.

У січні 2023 року в місті Даксбері, штат Массачусетс, Ліндсі Кленсі задушила своїх дітей — п’ятирічну Кору, трирічного Доусона та восьмимісячного Каллана.

До цієї трагедії вона самостійно звернулася до психіатричної лікарні для проходження інтенсивнішого лікування, але перебувала там недовго.

Через 19 днів, 24 січня вона гралася з дітьми на вулиці. Але коли її чоловік вийшов, щоб купити вечерю для сім'ї, жінка вбила дітей і сховала їхні тіла в підвалі будинку. Одразу після цього Кленсі вистрибнула з вікна другого поверху — однак вижила, залишившись паралізованою нижче пояса.

Попри те, що в стратегії захисту адвокати жінки наголошували на її післяпологовому психозі, прокурори стверджували, що Кленсі усвідомлювала свої дії — «робила все свідомо, раціонально й швидко».

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За інформацією видання The New York Times, медики заявляли, що у Кленсі протягом кількох місяців спостерігалися симптоми важкої післяпологової депресії. При цьому безпосередньо перед вбивствами вона двічі дзвонила на гарячу лінію допомоги людям із суїцидальними схильностями.

Пізніше Кленсі неодноразово розповідала, як чула наполегливий чоловічий голос, який наказував їй вбити дітей, а потім і себе — свідчення про це дали судовий психолог і лікарняний капелан.

Однак, як заявляла сторона обвинувачення, Кленсі до скоєння злочину жодного разу не згадувала своїм психіатрам про голос у голові.

Водночас члени родини Кленсі свідчили, що вона висловлювала занепокоєння погіршенням свого психічного стану. Її колишня свекруха, Сюзан Кленсі, описала її як «дуже турботливу, дуже люблячу матір», яка «благала про допомогу», — підсумували журналісти AP та Reuters.