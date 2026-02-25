Справа Епштейна. З оприлюднених Мін'юстом США документів пропали заяви жінки, яка звинувачувала Трампа в сексуальному насильстві — CNN

За даними CNN, жінка звинувачувала в сексуальному насильстві над нею нинішнього президента США Дональда Трампа — яке відбувалося у середині 1980-х (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

У документах у справі Джеффрі Епштейна , опублікованих Мін'юстом США в січні, зникли десятки записів про допити свідків ФБР, насамперед жінки, яка звинувачувала президента Трампа в сексуальному насильстві щодо неї.

Про це 25 лютого повідомляє телеканал CNN з посиланням на результати власного аналізу документів.

«У журналі доказів, наданому адвокатам соратниці Епштейна Гіслейн Максвелл, вказано серійні номери приблизно 325 протоколів допитів свідків ФБР, але понад 90 із цих протоколів, тобто понад чверть списку, відсутні на сайті Мін'юсту», — пишуть журналісти.

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Ба більше, серед відсутніх даних є інформація про три допити ФБР жінки, яка заявляла агентам ФБР, що Епштейн неодноразово піддавав її сексуальному насильству — починаючи з того моменту, коли їй було близько 13 років. Ця ж жінка звинувачувала в сексуальному насильстві над нею нинішнього президента США Дональда Трампа, повідомляє CNN.

«У нас є постраждала, яка висунула серйозні звинувачення проти президента. Є низка документів, і, мабуть, можливі протоколи допитів, які ФБР проводило з постраждалою, які насправді відсутні, до яких у нас немає доступу», — сказав телеканалу член Палати представників, демократ Роберт Гарсія.

Водночас представник Мін'юсту США заперечує, що будь-які записи у справі Епштейна було видалено з опублікованих документів, і наголосив, що відомство діє відповідно до закону.

«Ми нічого не видаляли, і, як ми завжди говорили, всі відповідні документи були надані», — сказав він і додав, що неопубліковані документи у справі Епштейна були або «дублікатами, або конфіденційними, або частиною поточного федерального розслідування».

Згідно з матеріалами справи, та жінка зателефонувала на гарячу лінію ФБР 10 липня 2019 року — через кілька днів після арешту Епштейна. Вона розповіла агентам, що той неодноразово знущався з неї в будинку в Південній Кароліні, після того, як вона відгукнулася на оголошення про вакансію няні.

За словами жінки, знущання почалися, коли вона перебувала у віці «близько 13 років». Жінка також заявляла, що згодом саме Епштейн познайомив її з Трампом.

Як пише CNN, деякі відредаговані файли, мабуть, містять набагато докладнішу інформацію про таке звинувачення. У презентації ФБР, підготовленій 2025 року, в якій перераховані «імена відомих людей», пов’язаних з Епштейном, міститься звинувачення жінки в тому, що Трамп примушував її до орального сексу і бив її по голові — після того, як Епштейн їх познайомив.



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Напад, імовірно, стався в період між 1983 і 1985 роками, підсумували в CNN.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знято на колінах над невідомою жінкою.

19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрю за неправомірні дії на державній посаді

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

Того ж дня в Департаменті юстиції штату Нью-Мексико заявили про розслідування щодо поховання тіл двох іноземних дівчат біля ранчо Зорро за 48 км на південь від міста Санта-Фе, яке належало Епштейну.

Крім того, Законодавчі збори штату розпочали перше комплексне розслідування звинувачень у тривалому сексуальному насильстві Епштейна над дівчатами і жінками на ранчо Зорро.