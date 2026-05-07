«Ви хочете, щоб я розплакався чи що?». Суд у США оприлюднив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна

У США федеральний суддя оприлюднив записку, яку ймовірно написав сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн перед смертю у в’язниці влітку 2019 року, але її автентичність досі офіційно не підтверджено.

Про це у середу, 6 травня, пише The New York Times.

Там зауважили, що записка кілька років залишалася засекреченою в межах кримінальної справи його колишнього співкамерника.

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У тексті записки сказано: «Мене розслідували місяцями — і нічого не знайшли!!!», після чого згадується, що проти нього все ж висунули обвинувачення, пов’язані з подіями багаторічної давнини.

Фото: United States District Judge Southern District of New York

Далі автор пише: «Це своєрідне полегшення — самому обирати момент, коли прощатися».

В іншому рядку зазначено: «І що ви хочете, щоб я зробив — розплакався чи що?!»

Наприкінці записки міститься фраза: «Несмішно. Не варте того!!» — останні слова були підкреслені.

За словами Ніколаса Тарталіоне, який сидів з Епштейном в одній камері, він знайшов цю записку в графічному романі у липні 2019 року — після того, як Епштейна виявили непритомним із тканиною на шиї.

«Я відкрив книгу почитати — і там вона була», — сказав Тарталіоне.

Тоді Епштейн вижив, однак через кілька тижнів його знайшли мертвим у в’язниці, йому було 66 років.

У середу, 6 травня, суддя Федерального окружного суду Кеннет Карас оприлюднив документ. Це сталося після того, як The New York Times звернулася до суду з проханням зняти гриф секретності та опублікувала матеріал, у якому Тарталіоне розповів про записку і про те, як вона потрапила до нього.

Видання наголошує, що не має підтвердження справжності записки і не може стверджувати, що її написав саме Епштейн. Водночас у тексті є вислови, які той раніше використовував у своїх електронних листах.

Попри те, що Міністерство юстиції США раніше оприлюднило мільйони сторінок документів, пов’язаних із Епштейном, цієї записки серед них не було. Речниця міністерства заявила виданню, що відомство взагалі не бачило цього документа.

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Водночас NYT наводить судову хронологію, в якій описувалося, як записка опинилася в матеріалах справи Тарталіоне. Зокрема там зазначалось, що адвокати співкамерника підтвердили її автентичність, хоча деталей цього підтвердження не навели.

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У виданні нагадали, що Тарталіоне очікував суду у справі про вбивство чотирьох людей, коли ділив камеру з Епштейном. В інтерв'ю з каліфорнійської в’язниці він розповів, що відкрив книгу почитати після того, як Епштейна вивели з камери, і побачив усередині записку, написану на жовтому аркуші з блокнота для юридичних нотаток.

Після інциденту в липні 2019 року Епштейн спочатку заявив працівникам в’язниці, що Тарталіоне «напав» на нього. Сам Тарталіоне завжди це заперечував. Пізніше Епштейн сказав, що «не мав жодних проблем» зі своїм співкамерником.

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Тарталіоне пояснив, що передав записку адвокатам, оскільки вважав, що вона могла б допомогти йому захиститися, якщо Епштейн і далі стверджував би, що той намагався йому зашкодити. У 2023 році Тарталіоне засудили до чотирьох довічних термінів, однак він не визнає провини та подав апеляцію.

Невідомо, коли саме суддя Карас дізнався про існування записки, пише видання. У хронології подій зазначено, що адвокати Тарталіоне мали фотографію документа на телефоні, а оригінал передали до суду в травні 2021 року — майже через два роки після смерті Епштейна.

Інфографіка: NV

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знято на колінах над невідомою жінкою.

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19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрюза неправомірні дії на державній посаді.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

