Як повідомляє The Telegraph, на момент суїциду Джеффрі Епштейн володів п’ятьма великими маєтками в США і Франції (Фото: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS)

Засуджений за сексуальні злочини фінансист Джеффрі Епштейн до того, як потрапив до в’язниці, де і наклав на себе руки, орендував шість складів у США — щоб приховати від поліції знімки і комп’ютери з доказами його злочинів.

Про це 23 лютого повідомляє британське видання The Telegraph.

За даними журналістів, слідчі так і не провели обшуків на цих складах — що і підвищує шанси на те, що у справі Епштейна залишаються ще не вивчені документи, зокрема пов’язані з колишнім британським принцом Ендрю і колишнім британським послом у США Пітером Мандельсоном.

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Зокрема, документи, виявлені The Telegraph, засвідчили, що Епштейн платив приватним детективам за вивезення обладнання з його будинку у Флориді — за це вони отримали десятки тисяч доларів.

«Документи також показують, що він орендував шість сховищ по всій території США і використовував їх для зберігання речей зі своїх володінь, зокрема комп’ютерів з Літл-Сент-Джеймс, його приватного острова в Карибському морі», — пише видання.

Як повідомляє The Telegraph, на момент суїциду Епштейн володів п’ятьма великими маєтками в США і Франції.

«Фотографії нерухомості, зроблені під час рейду американської влади після його арешту 2019 року, засвідчили, що в багатьох із них були великі складські приміщення і порожні підвали, тож незрозуміло, навіщо Епштейну потрібно було орендувати зовнішні складські приміщення», — пише видання.

При цьому, незважаючи на те, що Епштейна здавна підозрювали у збиранні компромату на своїх соратників, поки що відносно мало таких знімків або відероликів було виявлено, пише видання.

«Це породило твердження про те, що Міністерство юстиції США прагне захистити впливових осіб від розслідування, хоча влада неодноразово це заперечувала. (…) Одне з приміщень Епштейн орендував у Флориді щонайменше з 2003 року. Регулярні платежі за нього надходили аж до його смерті у в’язниці 2019 року», — повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, підлеглі Епштейна обговорювали транспортування комп’ютерів і дисків з території Літл-Сент-Джеймс на Віргінських островах у таємні сховища. Як вважає The Telegraph, може йтися про компрометуючі матеріали, створені до 2009 року, а з опублікованого Мінюстом США листування випливає, що схему приховування техніки та документів застосовували неодноразово.

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«Епштейн орендував принаймні одне сховище з 2003 року, коли був частиною флоридської світської спільноти, до якої входив Дональд Трамп. Квитанції за кредитними картками, отримані The Telegraph, показують, що регулярні платежі за зберігання тривали до 2019 року, року його суїциду», — підсумувало видання.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

Інфографіка: NV

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Серед фігурантів справи Епштейна опинилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора знято на колінах над невідомою жінкою.

19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрю за неправомірні дії на державній посаді

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

Того ж дня в Департаменті юстиції штату Нью-Мексико заявили про розслідування щодо поховання тіл двох іноземних дівчат біля ранчо Зорро за 48 км на південь від міста Санта-Фе, яке належало Епштейну.

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Крім того, Законодавчі збори штату розпочали перше комплексне розслідування звинувачень у тривалому сексуальному насильстві Епштейна над дівчатами і жінками на ранчо Зорро.