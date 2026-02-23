У Лондоні заарештували експосла Британії в США, який фігурував на фото з файлів Епштейна без штанів

Президент США Дональд Трамп і тодішній британський посол у США Пітер Мандельсон у Білому домі, 8 травня 2025 року (Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Колишнього посла США у Великій Британії лорда Пітера Мандельсона в Лондоні заарештувала поліція за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це 23 лютого повідомляє британський телеканал Sky.

«Поліцейські заарештували 72-річного чоловіка за підозрою у зловживанні службовим становищем», — заявив речник поліції британської поліції.

Реклама

Як уточнили правоохоронці, Мандельсона заарештували в лондонському боро Кемден і доправили в лондонський поліцейський відділок для допиту.

«Це сталося після проведення обшуків за двома адресами в графстві Вілтшир і районі Камден», — підсумував спікер.

3 лютого представнику Мандельсона довелося коментувати одне з опублікованих Мін'юстом США фото. На знімку лорд у без штанів, у самій спідній білизні перебував у квартирі Джеффрі Епштейна в Парижі — поруч із невідомою жінкою.

«Ніхто не може сказати, хто і де зробив фотографію. Лорд Мандельсон абсолютно не має уявлення, чи має взагалі це якийсь зв’язок з Епштейном»,— запевняв він.

Як писало BBC, Мандельсон повідомляв Епштейну про внутрішньополітичну ситуацію в Британії. Зокрема, він надсилав внутрішню урядову інформацію про стан економіки Великої Британії у 2009 році.

Мандельсон також лобіював інтереси Епштейна щодо банківської політики у Міністерстві фінансів 2009 року. У 2010 році він допоміг другу Епштейна, інвестиційному банкіру, укласти угоду з урядом про купівлю прибуткового активу.

4 лютого видання The Telegraph з посиланням на джерела повідомило — британський прем'єр Кір Стармер визнав, що призначив Пітера Мандельсона послом Великої Британії у США в лютому 2025 року навіть попри поінформованість про його близькі стосунки з Джеффрі Епштейном.

За даними видання, депутати від правлячої Лейбористської партії в приватному порядку обговорюють заміну Стармеру на посаді прем'єра.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Реклама:

Інфографіка: NV

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знято на колінах над невідомою жінкою.

19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрю за неправомірні дії на державній посаді

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

Того ж дня в Департаменті юстиції штату Нью-Мексико заявили про розслідування щодо поховання тіл двох іноземних дівчат біля ранчо Зорро за 48 км на південь від міста Санта-Фе, яке належало Епштейну.

Крім того, Законодавчі збори штату розпочали перше комплексне розслідування звинувачень у тривалому сексуальному насильстві Епштейна над дівчатами і жінками на ранчо Зорро.