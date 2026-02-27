«Я нічого не зробив поганого». Білл Клінтон під час свідчень у справі Епштейна заявив, що «поняття не мав» про його злочини

Експрезидент США Білл Клінтон під час свого виступу перед Конгресом у справі про його зв’язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном заявив, що «нічого не бачив і не зробив нічого поганого».

Про це 27 лютого повідомляє британське видання The Guardian.

«По-перше, я не мав уявлення про злочини, які скоював Епштейн. Скільки б фотографій ви мені не показали, у мене є дві речі, які в кінцевому підсумку мають більше значення, ніж ваша інтерпретація цих 20-річних фотографій. Я знаю, що я бачив, і, що ще важливіше, що я не бачив. Я знаю, що я робив, і, що ще важливіше, що я не робив», — сказав Клінтон.

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Потім експрезидент заявив, що «поняття не мав» про злочини Епштейна.

«Як людина, що виросла в сім'ї, де мало місце насильство, я не тільки не полетів би на його літаку, якби мав хоч найменше уявлення про те, чим він займається, — я б сам здав його і очолив би заклик до правосуддя за його злочини, а не до угод по-дружньому. Але навіть обертаючись назад я не бачив нічого, що змусило б мене замислитися. Ми тут тільки тому, що він так довго і так добре приховував це від усіх. А на той час, коли це вийшло на світло з його визнанням провини 2008 року, я вже давно перестав із ним спілкуватися», — запевнив він.

Як зазначають у The Guardian, чинні та колишні президенти США рідко з’являються в такій ролі перед членами Конгресу.

«Тому сьогоднішній виступ Білла Клінтона є новиною — і дає демократам ще один привід зажадати від Дональда Трампа виступити перед комітетом, враховуючи його зв’язки з Джеффрі Епштейном», — підсумувало видання.

Як раніше повідомляли американські ЗМІ, увага до зв’язків між Епштейном і 42-м президентом США Біллом Клінтоном прикута після того, як у грудні 2025 року було опубліковано нову порцію документів, що вказала на їхні контакти.

У попередніх файлах містилися раніше не опубліковані спільні світлини Клінтона та Епштейна, а також світлини Клінтона без сорочки в гідромасажній ванні з кимось невідомим, кого в Міністерстві юстиції США назвали «жертвою» сексуального насильства з боку Епштейна.

3 лютого повідомлялося, що подружжя Клінтонів погодилося свідчити перед Палатою представників у справі Джеффрі Епштейна. Їхні адвокати підтвердили готовність з’явитися на узгоджені дати, щоб уникнути продовження процедури притягнення до відповідальності за неповагу до суду.

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Інфографіка: NV

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах згадуються засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, наслідна принцеса Норвегії Метте-Маріт та інші відомі особистості.

Нові документи містять понад 38 тисяч згадок про президента США Дональда Трампа та членів його родини. Зокрема, у файлах знайшли заяву ФБР, яка зафіксувала звинувачення проти Трампа у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Йдеться, ймовірно, про Джейн Доу, яка судилася проти Трампа у 2016 році, але згодом відкликала свою заяву.

У попередніх файлах, які у США опублікували 20 грудня 2025 року, також фігурує Трамп. Зокрема, йдеться про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді. У Білому домі у відповідь на публікацію матеріалів заявляли, що вони «нічого не доводять».

2 лютого президент США заявив, що ніколи не бував на острові Епштейна. Трамп зазначив, що не підтримував дружніх стосунків з Епштейном і звинуватив його у змові проти нього.