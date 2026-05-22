Поліція просить допомоги в рамках розслідування справи експринца Ендрю

Поліція, яка розслідує справу колишнього принца Ендрю Маунтбаттена-Віндзора , просить свідків зв’язатися з ними, якщо вони вважають, що мають інформацію про ймовірні сексуальні домагання, корупцію, шахрайство.

Про це повідомляє The Guardian.

У матеріалі йдеться про те, що 66-річного Маунтбаттена-Віндзора заарештували і допитали в лютому за підозрою в посадовому злочині, пов’язаному з його роллю британського торговельного представника.

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Згідно з твердженнями, що містяться в документах, опублікованих Міністерством юстиції США, він нібито передавав інформацію Джеффрі Епштейну. Однак колишній принц заперечує всі звинувачення.

Заступник начальника поліції Олівер Райт заявив, що поліція долини Темзи обробляє «значний обсяг» інформації, отриманої від різних свідків.

Однак поліція занепокоєна тим, що люди, які можуть мати інформацію про злочини, помилково вважають, що детективів цікавить лише один вузький аспект, а саме передбачуване передання конфіденційної інформації.

Поліція підкреслює, що посадові злочини охоплюють широкий спектр правопорушень, зокрема сексуальні домагання, умисне невиконання службових обов’язків, перешкоджання правосуддю або шахрайські дії.

«Зловживання службовим становищем — це злочин, який може набувати різних форм, що робить це розслідування складним. Наша команда дуже досвідчених детективів скрупульозно працює з великим обсягом інформації, що надійшла від громадськості та з інших джерел. Ми сповнені рішучості провести ретельне розслідування за всіма розумними напрямами, куди б вони не привели», — сказав Райт.

За наявною інформацією, відомості вже отримано від урядових відомств. Ідеться про тих, хто брав участь у призначенні колишнього принца торговельним представником.

6 листопада 2025 року король Великої Британії Чарльз III офіційно позбавив свого молодшого брата, колишнього герцога Йоркського Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, титулу принца і статусу Його Королівської Високості.

30 жовтня того ж року король Чарльз позбавив свого брата принца Ендрю титулів і прав на резиденцію Royal Lodge. Відтепер він відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.