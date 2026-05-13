«Зайнятий важливими справами». Єрмак відповів, чи підтримав його Зеленський

Андрій Єрмак , колишній керівник ОП, заявив, що не звертався до президента Володимира Зеленського, оскільки в того «багато важливих справ».

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста Цензор.НЕТ, чи висловив йому підтримку глава держави.

«Я знаю, що президент зайнятий важливими… і, чесно кажучи, це було б неправильно тому, що президент повинен забезпечити незалежне правосуддя… Але, чесно кажучи, я не звертався тому, що з повагою ставлюся, все ж таки це президент України. У нього зараз набагато більше важливих справ, країна у війні», — зазначив Єрмак.

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Крім того, колишній керівник ОП відповів, чи підтримав його американський актор Шон Пенн, якого той раніше назвав своїм «близьким другом».

«По-перше, я всі ці дні працюю з документами і так далі. По телефону не говорили», — сказав він.

На уточнююче питання, чи отримував повідомлення від Пенна в месенджерах, Єрмак сказав, що «не бачив».

Справа Андрія Єрмака: що відомо

11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку. Антикорупційні органи заявили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн «на елітному будівництві під Києвом» — мова йде про кооператив Династія. Єрмаку оголосили підозру як одному з можливих учасників цієї групи.

Його ймовірні дії правоохоронці кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Інфографіка: NV

Сам Єрмак пізніше в коментарі журналістам заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. Він стверджував, що має лише «одну квартиру та автомобіль». Його адвокат назвав підозри «безпідставними».

Керівники НАБУ і САП на брифінгу повідомили, що прокуратура проситиме Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 180 млн грн.

12 травня розпочалося судове засідання, де ВАКС розглядав клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді арешту. На засідання колишній керівник ОП приніс дві великі коробки з документами.

13 травня Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу.

Оголошення рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для ексглави Офісу президента відбудеться 14 травня о 09:00 за київським часом.