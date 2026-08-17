В Італії через спеку закрилася остання локація для літнього катання на лижах

В Італії через спекотну погоду закрили останню доступну локацію для літнього катання на лижах — на льодовику Стельвіо.

Про це повідомляє ANSA.

Льодовик Стельвіо розташований поблизу кордону зі Швейцарією та Австрією; завдяки висоті понад 2700 метрів катання на лижах тут зазвичай можливе навіть улітку.

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В адміністрації заявили, що погодні умови не дозволяють гарантувати належну якість схилів, від чого залежить і безпека відпочивальників.

«Команда й надалі постійно відстежуватиме ситуацію та умови, сподіваючись на зниження температури й покращення стану льодовика. Ми оперативно повідомлятимемо про можливість відкриття», — йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що канатна дорога до льодовика продовжить роботу. Наразі в Європі не залишилося природних локацій для літнього гірськолижного спорту.

16 червня вдень на станції Арпа поблизу льодовика Форні, на висоті понад 2000 метрів, було зафіксовано 17 градусів тепла. Подібна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.

7 серпня газета The Guardian написала, що в кількох країнах Центральної та Східної Європи зафіксували нові температурні рекорди на тлі аномальної спеки. Зокрема, у Словаччині температура повітря сягнула історичного максимуму — 42 °C. Екстремально високі показники також було зафіксовано в Австрії та Угорщині.