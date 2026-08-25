У Європі зафіксували щонайменше 35 тис. надлишкових смертей на тлі аномальної літньої спеки

Цього літа в Європі загинуло щонайменше на 35 000 осіб більше, ніж очікувалося (Фото: REUTERS/Danilo Arnone)

Під час чотирьох поспіль рекордних хвиль спеки в Європі цього літа загинуло щонайменше на 35 000 людей більше, ніж очікувалося б за звичайних умов.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з попередніми національними даними, кількість смертей, спричинених спекою, у трьох найбільших країнах ЄС — Німеччині, Франції та Іспанії — вже перевищила 25 тисяч. Експерти зазначають, що після узагальнення даних за серпень ця цифра значно зросте.

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Наприкінці червня в Німеччині температурні рекорди фіксували три дні поспіль: на 46 станціях температура перевищила 40 °C, тоді як в Іспанії стабільно трималася температура понад 42 °C. Науковці заявили, що через глобальне потепління такі екстремальні явища стають частішими й інтенсивнішими.

Найбільшу кількість випадків надлишкової смертності зафіксовано в Німеччині, де в період із 6 квітня до 9 серпня померло 14 тисяч осіб. Причому лише за тиждень 22−28 червня померли 9,6 тыс. людей.

Дані щодо надлишкової смертності в масштабах ЄС, доступні з 2008 року, свідчать, що єдиний інший літній тиждень, коли було зафіксовано вищий рівень додаткових смертей, припав на липень 2022 року, коли COVID-19 усе ще був активним.

Видання зазначає, що це літо стало найгіршим за кількістю смертей від спеки в Німеччині за всю історію ведення статистики. Попередній максимум у найбільш густонаселеній країні ЄС становив 8900 смертей у 2018 році. За даними Інституту Роберта Коха (RKI), кількість смертей від спеки у звичайне літо часто не перевищує 2000.

Згідно з даними системи моніторингу смертності Інституту охорони здоров’я імені Карлоса III, у період із травня до цього тижня в Іспанії від спеки померло 4947 осіб, що робить 2026 рік найгіршим в історії країни за кількістю смертей, пов’язаних зі спекою, і перевищує показник 2022 року (4520 смертей).

The Guardian зазначає, що різні країни розраховують і подають свої дані по-різному. Іспанія та Німеччина моделюють очікувану кількість смертей, пов’язаних зі спекою, у режимі реального часу, порівнюючи щоденні показники температури та смертності для визначення кількості смертей, спричинених спекою.

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Журналісти додають, що такі оцінки необхідні, оскільки спеку рідко вказують як безпосередню причину смерті. У більшості випадків спека загострює наявні захворювання, як-от хвороби дихальних шляхів чи серцево-судинні недуги, і люди помирають від інфаркту, інсульту або ниркової недостатності.

Остаточне встановлення причин може тривати тижнями або навіть місяцями, а багато країн досі не оприлюднили дані навіть за початок серпня, йдеться в матеріалі.