Погода в Лондоні в неділю сягне плюс 32 градуси за Цельсієм (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Європу наступного тижня накриє перша у цьому сезоні хвиля спеки , температура повітря у низці країн підвищиться до понад 30 градусів за Цельсієм, пише Bloomberg у п’ятницю, 22 травня.

Синоптики прогнозують, що температура наступного тижня у європейських країнах підвищиться у середньому на 5−11 градусів вище за норму та досягне місячних рекордів.

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Зокрема, у столиці Великій Британії Лондоні денна температура повітря у неділю сягне плюс 32 градуси. Показник у понад 28 градусів триматиметься щонайменше три дні поспіль.

Французька державна метеорологічна служба очікує, що через зміни клімату спекотні хвилі будуть наступати раніше та закінчуватися пізніше в літній сезон. За її даними, найближчими днями максимальна температура підніметься до 31 градусу у Парижі та до 35 градусів на південному заході країни.

Найсильніша спека очікується в Іспанії, де в регіонах Гвадіана та Гвадалквівір можливі максимальні температури до 38 градусів, вказує служба AEMET.

Фото: Bloomberg

За словами метеорологів, погодні тенденції на європейському континенті, що нагрівається найшвидше у світі, свідчать про часті хвилі спеки та екстремальні температури в найближчі місяці. Це зменшить загальну кількість опадів.

Водночас безхмарна погода сприятиме збільшенню виробництва сонячної енергії протягом наступного тижня та полегшить навантаження від підвищеного попиту, вважають аналітики.

За прогнозами українських синоптиків, на вихідних в Україні тимчасово спаде спека, а грозові дощі перемістяться на південь і схід. У неділю середня температура по країні становитиме +27 градусів вдень.