Літаки з пасажирами круїзного лайнера, де виявили хантавірус, прибули до Нідерландів

До Нідерландів у вівторок, 12 травня, прибули два літаки з 28 пасажирами круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу , пише Reuters .

Літаки приземлилися в аеропорту Ейндговена невдовзі після опівночі. На борту перебували вісім громадян Нідерландів. Інші пасажири різних національностей, як раніше повідомляла влада, вирушать із Нідерландів до своїх країн.

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У лікарні, де лікують одного з хворих, запровадили додаткові заходи безпеки та відправили 12 медпрацівників на карантин. Вони обробляли зразки крові та сечі без оновлених і суворіших протоколів безпеки, повідомили в лікарні Radboudumc у місті Неймеген. Там наголосили, що ризик зараження є дуже низьким, а лікування пацієнтів триває у звичному режимі.

Лікарня Radboudumc госпіталізувала пасажира лайнера Hondius, інфікованого хантавірусом, 7 травня.

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про смерть трьох людей.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів.