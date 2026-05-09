Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус звернувся до мешканців Тенерифе, заявивши, що хантавірус, спалах якого стався на круїзному лайнері MVHondius не стане "черговим COVID".

Про це повідомила телерадіомовна корпорація CBC.

Вона зазначила, що судно MV Hondius з понад 140 пасажирами та членами екіпажу, як очікується, прибуде на острів Тенерифе вранці 10 травня.

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Також повідомляється, що Гебреєсус разом з міністеркою охорони здоров’я Іспанії Монікою Гарсією та міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласко мали прибути на острів 9 травня, щоб координувати висадку пасажирів та частини екіпажу.



«Я знаю, що ви хвилюєтеся. Я знаю, що коли ви чуєте слово „спалах“ і спостерігаєте, як корабель пливе до ваших берегів, спливають спогади, які ніхто з нас повністю не забув. Біль 2020 року все ще реальний, і я не відкидаю його ні на мить. Але мені потрібно, щоб ви мене чітко почули: це не черговий COVID. Поточний ризик для громадського здоров’я від хантавірусу залишається низьким. Ми з колегами однозначно це сказали, і я скажу вам це ще раз зараз», — сказав директор ВООЗ у зверненні до мешканців Тенерифе.



4 травня стало відомо, що на кораблі MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде в Атлантичному океані з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. На борту лайнера перебувають і п’ятеро українців.

Вже відомо про загибель трьох людей і про щонайменше трьох інфікованих.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте згодом уряд Канарських островів відхилив заяву про готовність прийняти корабель та заявив про необхідність додаткових консультацій з Мадридом.

9 травня стало відомо, що через прибуття корабля портові робітникиТенерифе влаштували протест біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус.

Також в цей день стало відомо, що іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу.