Лікарі спочатку вважали симптоми хантавірусу в пасажирки на круїзному лайнері «нервовим напруженням»

На судні зі спалахом хантавірусу лікарі не розпізнали симптоми у пасажирки (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Француженка, яку евакуювали з круїзного лайнера MV Hondius і в якої симптоми хантавірусу спершу вважали «просто нервовим напруженням», опинилася в критичному стані.

Про це у понеділок, 11 травня, повідомив міністр охорони здоров’я Іспанії Хав'єр Паділья Бернальдес, написали в The Guardian.

За його словами, жінка мала симптоми, схожі на грип, але її стан покращувався, а температури не було. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я згодом заявили, що пацієнтка перебуває «у дуже критичному» стані.

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Попри вже підтверджені смертельні випадки та кілька заражень, лікарі Європейського центру профілактики та контролю захворювань і служби зовнішньої охорони здоров’я Іспанії вирішили, що симптоми француженки не схожі на хантавірус.

«Вони не вважали, що ці симптоми відповідають хантавірусу. Чому? Тому що вона розповідала [їм], що кілька днів тому у неї був напад кашлю, який минув, а те, що вона відчувала в той момент, було схоже на стрес, тривогу або нервозність. Тому це не було класифіковано [як хантавірус]», — пояснив Бернальдес.

Жінку разом із ще чотирма французькими пасажирами евакуювали з лайнера до Тенерифе, після чого її доправили до лікарні в Парижі. Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст повідомила, що ввечері жінці стало значно гірше, а тести підтвердили зараження. Наразі вона перебуває у спеціалізованому відділенні інфекційних хвороб.

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про смерть трьох людей.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів.

