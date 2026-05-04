Троє людей померли внаслідок спалаху хантавірусу на круїзному лайнері в Атлантиці

В Атлантиці на круїзному лайнері померли троє людей від хантавірусу (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Cпалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом, призвів до загибелі трьох людей на круїзному лайнері в Атлантичному океані, серед яких була літня подружня пара. Також інфікувалися щонайменше троє людей.

Про це повідомили Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство охорони здоров’я Південної Африки, пише AP.

ВООЗ зазначила, що розслідування триває, але щонайменше один випадок зараження хантавірусом вже підтверджено. Один із пацієнтів перебуває в реанімації в південноафриканській лікарні, повідомило агентство ООН з питань охорони здоров’я, яке співпрацює з владою для евакуації з корабля ще двох осіб із симптомами захворювання.

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Нідерландська компанія, яка організовує круїз, повідомила, що судно наразі перебуває біля берегів Кабо-Верде — острівної держави біля західного узбережжя Африки — і що місцева влада надає допомогу, але не дозволила нікому зійти на берег. За її даними, двоє хворих на борту, які потребують невідкладної медичної допомоги, є членами екіпажу.

Хантавіруси — це родина вірусів, які передаються переважно через контакт із сечею або фекаліями заражених гризунів, таких як щури та миші. Минулого року в Нью-Мексико від інфекції, спричиненої хантавірусом, померла дружина актора Джина Хакмана, Бетсі Аракава. Хакман помер приблизно через тиждень у своєму будинку від серцевої хвороби.

Хантавіруси викликають два серйозні синдроми: хантавірусний легеневий синдром — важке захворювання, що вражає легені, та геморагічну лихоманку з нирковим синдромом — важке захворювання, що вражає нирки.