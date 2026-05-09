Добровольців не буде. В Іспанії суд постановив відправити на карантин пасажирів лайнера зі спалахом хантавірусу

9 травня, 19:47
В Іспанії пасажирів лайнера MV Hondius відправлять на обов’язковий карантин (Фото: REUTERS/Stringer)

В Іспанії пасажирів лайнера MV Hondius відправлять на обов’язковий карантин (Фото: REUTERS/Stringer)

Іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу. 

Про це повідомило El Pais у суботу, 9 травня.

Спочатку йшлося про те, що карантин буде добровільним. Проте згодом уряд Іспанії, після консультацій з міністрами юстиції та охорони здоров’я, видав наказ, який робить цей карантин обов’язковим протягом семи днів з можливістю продовження та передбачає суворе покарання за невиконання.

Реклама

Читайте також:
Ефективність 73%. Pfizer та Valneva готуються до реєстрації вакцини проти хвороби Лайма

Оскільки документ стосується базових прав, як-от свобода пересування, він потребував схвалення суду. Державна прокуратура запросила такий дозвіл, і суд в Мадриді уповноважив Міністерство охорони здоров’я виконати наказ.

Як зауважило видання, таким розпорядженням та відповідним судовим дозволом уряд прагне довести, що ситуація є «повністю контрольованою».

Читайте також:
Прорив у медицині. Вчені створили зброю проти вірусу, що вражає 95% людства

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про загибель трьох людей і про щонайменше трьох інфікованих.

На борту MV Hondius є й п’ятеро громадян України.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Іспанія Круїзний лайнер Вірус Карантин Хантавірус

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies