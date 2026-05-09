Добровольців не буде. В Іспанії суд постановив відправити на карантин пасажирів лайнера зі спалахом хантавірусу

В Іспанії пасажирів лайнера MV Hondius відправлять на обов’язковий карантин (Фото: REUTERS/Stringer)

Іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius , на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу.

Про це повідомило El Pais у суботу, 9 травня.

Спочатку йшлося про те, що карантин буде добровільним. Проте згодом уряд Іспанії, після консультацій з міністрами юстиції та охорони здоров’я, видав наказ, який робить цей карантин обов’язковим протягом семи днів з можливістю продовження та передбачає суворе покарання за невиконання.

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Оскільки документ стосується базових прав, як-от свобода пересування, він потребував схвалення суду. Державна прокуратура запросила такий дозвіл, і суд в Мадриді уповноважив Міністерство охорони здоров’я виконати наказ.

Як зауважило видання, таким розпорядженням та відповідним судовим дозволом уряд прагне довести, що ситуація є «повністю контрольованою».

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про загибель трьох людей і про щонайменше трьох інфікованих.

На борту MV Hondius є й п’ятеро громадян України.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.