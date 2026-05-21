Спалах Еболи: США відмовилися приймати літак із Парижа через пасажира з ДР Конго на борту

В Air France підтвердили американським ЗМІ, що «на прохання влади США рейс із Парижа в Детройт було перенаправлено в аеропорт Монреаля» (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Літак Air France, який прямував із Парижа в американський Детройт, був змушений змінити курс і вирушити до Канади — після того, як з’ясувалося, що на борту «помилково» опинився пасажир з охопленої лихоманкою Ебола Демократичної Республіки Конго.

Про це 21 травня повідомляє британська медіакорпорація ВВС з посиланням на Управління митного та прикордонного контролю США (CBP).

При цьому у відомстві не уточнили, чи проявилися у пасажира симптоми вірусу Ебола, а також те, коли він востаннє був у ДР Конго.

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Екіпаж літака надів маски після того, як капітан оголосив про зміну маршруту, розповіла пасажирка рейсу Дебора Містор американському телеканалу CBS News.

За її словами, пасажирів поінформували про зміну маршруту за чотири години до запланованої посадки.

Інфографіка: NV

«Думаю, достатня кількість людей, мабуть, ставили запитання, що відбувається, тому що через 30 хвилин [капітан — ред.] знову вийшов і сказав, що хоче підтвердити, що з літаком усе гаразд, технічних проблем немає, і що це сталося винятково через те, що влада США не дозволила нам приземлитися в США», — заявила Містор.

За її словами, згодом пасажирів доправили в Детройт на тому ж літаку авіакомпанії.

Потім в Air France підтвердили американським ЗМІ, що «на прохання влади США [рейс — ред.] було переспрямовано в аеропорт Монреаля після того, як пасажиру з Конго, який перебував на борту, відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів», пише ВВС.

Як повідомили в CBP, США обмежують в'їзд для осіб без американських паспортів, які протягом останніх трьох тижнів перебували в ДР Конго, Південному Судані або Уганді.

«Нинішній спалах лихоманки Ебола був оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Центри з контролю і профілактики захворювань США заявили, що ризик для США відносно низький, але вони вживуть заходів для запобігання проникненню хвороби в країну», — пише ВВС.

При цьому в одного американця було підтверджено позитивний результат тесту — це лікар, який працював із групою медичних місіонерів у ДР Конго. Він проходить лікування у спеціальному ізоляторі однієї з лікарень у Німеччині, підсумували у ВВС.

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Газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомляла, що Білий дім перешкоджав поверненню американського лікаря в США, що затримало надання йому медичної допомоги.

17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах Еболи (спричинений вірусом Бундібугіо) в Демократичній Республіці Конго та Уганді «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення».

«17-й спалах у країні, де вірус Ебола було вперше виявлено 1976 року, насправді може бути набагато масштабнішим з огляду на високий рівень позитивних результатів у перших зразках і зростаючу кількість повідомлень про підозрілі випадки», — зазначили у ВООЗ.

За інформацією представників відомства, станом на 16 травня в провінції Ітурі ДРК щонайменше у трьох медичних зонах, серед яких Бунія, Рвампара і Монгбвалу, було зареєстровано 80 підозрілих випадків смерті, вісім лабораторно підтверджених випадків і 246 підозрілих випадків.

За даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, вірус Бундібугіо, який часто призводить до летальних наслідків і спричиняє гарячку, болі в тілі, блювоту та діарею, поширюється через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих осіб, забрудненими матеріалами або тілами померлих від цієї хвороби.