Політ тривав 65 хвилин: SpaceX успішно випробувала найбільшу та найпотужнішу у світі ракету Starship — фото, відео

23 травня, 10:13
Ракета-носій Super Heavy з космічним кораблем Starship під час випробовування на базі Starbase, Техас, США, 22 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Steve Nesius)

Ракета-носій Super Heavy з космічним кораблем Starship під час випробовування на базі Starbase, Техас, США, 22 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Steve Nesius)

Компанія SpaceX Ілона Маска 22 травня успішно здійснила випробувальний політ найбільшої і найпотужнішої у світі ракети-носія Starship нового покоління, пише Reuters.

Гігантська ракета заввишки понад 40 поверхів випустила на орбіту 20 макетів супутників Starlink, а також інших супутників для передачі даних, після чого здійснила контрольоване приводнення в Індійському океані.

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https://twitter.com/SpaceX/status/2057843818859209147

Апарат стартував близько 17:30 за місцевим часом (00:30 23 травня за Києвом) з бази SpaceX у місті Старбейс в американському штаті Техас.

REUTERS/Steve Nesius
Фото: REUTERS/Steve Nesius

Через кілька хвилин обидва ступені чітко відокремилися, і корабель продовжив політ у крейсерській фазі, попри втрату одного з шести двигунів, а потім випустив імітований супутниковий вантаж, після чого увійшов в атмосферу і приводнився. Загалом політ тривав приблизно 65 хвилин.

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Нижня ступінь Super Heavy, як і очікувалося, опустилася в затоку окремо приблизно через шість хвилин після старту.

REUTERS/Steve Nesius
Фото: REUTERS/Steve Nesius

Дебют модернізованої Starship відбувся за три тижні до первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке, як очікується, стане найбільшим в історії, з ціною понад 1 трильйон доларів. Це може перетворити компанію Маска на одну з найцінніших публічних компаній світу, пише Reuters.

REUTERS/Steve Nesius
Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Успішний політ підтвердив думку про те, що найбільша та найпотужніша ракета, яка коли-небудь запускалася, наближається до комерційної готовності після років невдач та затримок у розробці, вказує агенція.

REUTERS/Steve Nesius
Фото: REUTERS/Steve Nesius

Запуск 22 травня став 12-м випробувальним польотом Starship з 2023 року.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   SpaceX Ілон Маск Starship Ракети Випробування

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