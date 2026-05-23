Ракета-носій Super Heavy з космічним кораблем Starship під час випробовування на базі Starbase, Техас, США, 22 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Steve Nesius)

Гігантська ракета заввишки понад 40 поверхів випустила на орбіту 20 макетів супутників Starlink, а також інших супутників для передачі даних, після чого здійснила контрольоване приводнення в Індійському океані.

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Апарат стартував близько 17:30 за місцевим часом (00:30 23 травня за Києвом) з бази SpaceX у місті Старбейс в американському штаті Техас.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Через кілька хвилин обидва ступені чітко відокремилися, і корабель продовжив політ у крейсерській фазі, попри втрату одного з шести двигунів, а потім випустив імітований супутниковий вантаж, після чого увійшов в атмосферу і приводнився. Загалом політ тривав приблизно 65 хвилин.

Нижня ступінь Super Heavy, як і очікувалося, опустилася в затоку окремо приблизно через шість хвилин після старту.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Дебют модернізованої Starship відбувся за три тижні до первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке, як очікується, стане найбільшим в історії, з ціною понад 1 трильйон доларів. Це може перетворити компанію Маска на одну з найцінніших публічних компаній світу, пише Reuters.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Успішний політ підтвердив думку про те, що найбільша та найпотужніша ракета, яка коли-небудь запускалася, наближається до комерційної готовності після років невдач та затримок у розробці, вказує агенція.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Запуск 22 травня став 12-м випробувальним польотом Starship з 2023 року.