Чверть тіла була у застиглому бетоні. Сову знову випустили на волю через 7 місяців після того, як вона застрягла в бетонозмішувачі

Сова полетіла на волю після лікування від важкої травми (Фото: Best Friends Animal Society)

В американському штаті Юта зоозахисники випустили у дику природу сову, яка сім місяців тому застрягла у бетонозмішувачі.

Про це повідомило People.

У листопаді 2025 року тому молодого птаха вагою близько одного кілограма врятували з бетонозмішувача, чверть тіла птаха була покрита засохлим бетоном. За 40 років роботи центру волонтери, кажуть, ще такого не бачили.

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Щодня по 20 хвилин рятувальники під наркозом відмивали бетон. Їм довелося навіть прикріплювати донорські пір'я від іншого птаха до пошкоджених, щоб допомогти сові знову літати.

«Перші кілька пір'їн було дуже страшно робити, але з часом ми набили руку, і процедура стала простішою, все пройшло добре», — цитує видання Барта Річвальскі, керівника у центрі порятунку диких тварин Wild Friends.

Лікування було тривалим / Фото: Best Friends Animal Society

Через сім місяців лікування та догляду птаха нарешті випустили у дику природу. Спочатку її помістили у вольєр, щоб перевірити політ і переконатися, що вона може літати безшумно. Коли стало зрозуміло, що птах повністю готовий, його випустили на волю. Дах вольєра відкрився, і сова одразу злетіла в небо.

«Я б хотів, щоб він був просто совою, зник у дикій природі й жив чудовим життям», — додав Річвальскі.