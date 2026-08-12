«Це буде вражаюче». Мільйони туристів вирушили до Іспанії заради рідкісного повного сонячного затемнення

Іспанія готується до напливу мільйонів туристів через повне сонячне затемнення (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Мільйони туристів з'їжджаються до Іспанії, щоб побачити рідкісне повне сонячне затемнення та знайти місця з найкращою видимістю.

Про це у середу, 12 серпня, пише The Guardian.

Там зазначили, що туристи, астрономи та так звані мисливці за затемненнями заздалегідь планували маршрути й шукали місця з найкращою видимістю, адже повна фаза явища триватиме менш як дві хвилини.

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Напередодні події в соцмережах і тематичних спільнотах активно обговорювали прогноз погоди, можливу хмарність та найкращі локації для спостереження. Астроном і популяризатор науки Сесар Гонсалес із Мадридського планетарію назвав майбутнє затемнення «вражаючим природним видовищем».

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Очікувалося, що безпосередньо в зоні повної фази затемнення в Іспанії можуть опинитися до шести мільйонів людей. Смуга, де Місяць повністю закриє Сонце, простягнеться приблизно на 200 км — від північного заходу країни до острова Майорка. Повну фазу також зможуть спостерігати в окремих районах Португалії, Гренландії та Ісландії.

Ще десятки мільйонів людей у Західній Європі зможуть побачити затемнення частково. Воно охопить, зокрема, Велику Британію, Францію, Бельгію, Швейцарію та північ Італії.

За оцінками астрономів, саме Іспанія має одні з найкращих умов для спостереження повної фази затемнення. До країни заздалегідь прибули близько 460 тисяч туристів, а готелі повідомляли про бронювання, зроблені за кілька місяців до події. Понад 300 тисяч відвідувачів планували вирушити до невеликих міст і сіл, намагаючись знайти місце з максимально чистим небом.

Серед туристів були й люди, які вже мають досвід спостереження за повними сонячними затемненнями. Канадка Анджела Джонс Рікстс разом із 21-річною донькою прямувала до Бургоса. Попереднє затемнення вона побачила близько двох років тому в Канаді й після цього вирішила регулярно подорожувати заради таких явищ.

«Я була просто неймовірно вражена. Здавалося, ніби око Бога дивилося на мене з небес», — сказала вона.

Інтерес до події був настільки високим, що в багатьох іспанських аптеках та оптиках закінчилися спеціальні окуляри для спостереження за затемненням. Авіакомпанія Iberia організувала спеціальний рейс, з якого пасажири мали змогу спостерігати явище з висоти близько 10 км.

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12 серпня 2026 року мільйони людей у Європі побачать сонячне затемнення, а частина Гренландії, Ісландії та Іспанії спостерігатиме його у повній фазі. Найдовшою повна фаза буде на ісландському вулкані Снайфедльсйокудль — там темрява триватиме дві хвилини й десять секунд, починаючи з 17:45 за місцевим часом.

Наступна така подія станеться 6 лютого 2027 року — це буде кільцеподібне затемнення, яке бачитимуть у районах Африки та Південної Америки.