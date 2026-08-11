В Європі напередодні сонячного затемнення різко зросли ціни на готелі

В Ісландії та Іспанії дорожчають готелі через наплив охочих побачити затемнення (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Ціни на готелі у великих містах Європи стрімко зросли через наплив туристів, які прагнуть побачити повне сонячне затемнення — перше у ХХІ столітті, яке буде видно на території континенту, повідомляє The Guardian.

Містом, де зафіксували найбільше подорожчання, став Рейк’явік — столиця Ісландії. Воно є одним із небагатьох місць, де повне затемнення можна буде побачити ще до настання вечора.

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За даними аналітичної компанії Lighthouse Intelligence, яка досліджує ринок туризму та готельного бізнесу, середня вартість бронювання номера в Рейк’явіку на день затемнення сягнула 793 доларів. Це майже на 98% більше, ніж за аналогічний день торік.

Значний туристичний ажіотаж очікують і в Іспанії, яка є одним із найкращих місць у Європі для спостереження за рідкісним явищем. Міністерство фінансів країни прогнозує прибуття близько 460 тисяч іноземних туристів, які спеціально приїдуть заради затемнення.

У північному місті Ла-Корунья ціни на готельні номери зросли на 135% у порівнянні з минулим роком і в середньому становлять 451 долар. На Майорці, де затемнення можна буде побачити під час заходу сонця, вартість проживання збільшилася на 24% — до приблизно 448 доларів. У Сантьяго-де-Компостелі та Більбао ціни піднялися відповідно на 34% і 67%.

Житло у невеликих містах і селах туристи почали бронювати ще кілька місяців тому. Місцеві ентузіасти навіть облаштовують тимчасові оглядові майданчики для спостереження за явищем.

Також повідомлялося, що мандрівники зі США обмінюються житлом із мешканцями іспанського регіону Кастилія-і-Леон.

12 серпня 2026 року мільйони людей у Європі побачать сонячне затемнення, а частина Гренландії, Ісландії та Іспанії спостерігатиме його у повній фазі.

Натомість жителі великих міст, від Лондона до Берліна й Парижа, спостерігатимуть часткове затемнення, коли диск Сонця виявиться «надкушеним» з одного боку.

Найдовшою повна фаза буде на ісландському вулкані Снайфедльсйокудль — там темрява триватиме дві хвилини й десять секунд, починаючи з 17:45 за місцевим часом.

Наступна така подія станеться 6 лютого 2027 року — це буде кільцеподібне затемнення, яке бачитимуть у районах Африки та Південної Америки.