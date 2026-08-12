За день до сонячного затемнення туристи прогулюються вздовж іспанського мису Фіністерре на узбережжі Коста-де-Морте, яке колись вважалося кінцем світу, 11 серпня 2026 (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

Ввечері у середу, 12 серпня, мільйони європейців матимуть змогу побачити сонячне затемнення — явище, коли для глядача на Землі диск Місяця закриває Сонце. У північній та центральній Іспанії, частково в Португалії, Гренландії та Ісландії можна буде спостерігати повне затемнення. Тоді як часткове закриття диска Сонця побачать у значній частині Західної Європи, зокрема мешканці Великої Британії, Франції, Бельгії, Швейцарії, частково Італії, Німеччині тощо.

У континентальній частині Європи повних затемнень не бачили понад два десятиліття — з 1999 року. Лише тоді на материку можна було востаннє побачити, як Місяць повністю закриває диск Сонця. А часткове сонячне затемнення європейці бачили в 2006 році.

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12 серпня 2026 року це явище припадає на вечірній час, тож сонячний диск буде вже низько і для його спостереження необхідно бачити вільну частину горизонту на заході.

У північних районах Іспанії пік повного затемнення Сонця можна буде побачити між 20:26 та 20:33 за місцевим часом (21:26 та 21:33 за Києвом), залежно від місця спостереження.

Найдовшою повна фаза затемнення буде в районі ісландського вулкана Снайфедльсйокудль, де повна темрява триватиме дві хвилини й десять секунд, починаючи з 17:45 за місцевим часом.

Глядачі у Британії зможуть побачити понад 90% затемненого сонячного диска (зокрема мешканці Лондона — близько 92%). У Дубліні, Лісабоні та Ніцці частка закриття перевищить 94%, а в Парижі, Берліні та Осло сягне 83−92%.

В Україні відсоток затемнення коливатиметься від 43% в Ужгороді (там затемнення розпочнеться приблизно о 20:19, а максимальну фазу варто чекати близько 20:47) до 2,69% у Києві (максимум о 20:18). Тож без спеціального обладнання та чіткого відкритого горизонту помітити затемнення в столиці буде непросто. У Львові максимум затемнення очікується о 20:43, коли буде закрито близько 40,47% площі Сонця. У Чернівцях закрито буде близько 15,04% площі сонячного диска, а у Хмельницькому — близько 16,36%. У Вінниці Місяць закриє приблизно 6,88% Сонця.

Як і чому відбувається сонячне або місячне затемнення / Інфографіка: NV

Найкраще видовище серед європейських столиць очікує на Мадрид, де спостерігатиметься 99% затемнення. Як нагадує The Guardian, для Іспанії це перше повне затемнення Сонця більше ніж за століття. Тож мільйони людей в цій країні, включно з туристами, сьогодні прагнутимуть побачити це рідкісне явище на власні очі. За оцінками іспанських чиновників, у районах, де спостерігатиметься повне затемнення (приблизно 200 км від Ла-Коруньї на північному заході Іспанії до середземноморського острова Майорка), сьогодні ввечері можуть зібратися до 6 мільйонів людей.

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Затемнення вже спричинило сплеск цін на готелі через стрімкий наплив туристів та охочих побачити природне явище. Найбільше подорожчання зафіксували в Рейк’явіку, столиці Ісландії. Це одне із небагатьох місць в Європі, де повне затемнення можна буде побачити ще до настання вечора. Середня вартість бронювання номера в Рейк’явіку на день затемнення сягнула 793 доларів, що майже на 98% більше, ніж за аналогічний день торік. Туристичний бум периживає також Іспанія. У північному місті Ла-Корунья ціни на готельні номери зросли на 135% у порівнянні з минулим роком і в середньому становлять 451 долар. На Майорці, де затемнення можна буде побачити під час заходу сонця, вартість проживання збільшилася на 24% — до приблизно 448 доларів.

Для тих, хто полюбляє спостерігати за небом, уночі очікується ще один «бонус». Пік щорічного літнього метеорного потоку Персеїди також прогнозують на сьогоднішню ніч (12−13 серпня). Тож окрім затемнення, є нагода побачити ще й зорепад.

NV зібрав фотографії агентства Reuters з Іспанії, де готуються побачити рідкісне повне сонячне затемнення.

Люди тестують сонячні окуляри для спостереження затемнення під час заходу сонця на пляжі в Аріха, Іспанія, 11 серпня 2026

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Відвідувачі планетарію у Мадриді запасаються окулярами для затемнення і вивчають стенди про це природне явище

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Фото: REUTERS/Ana Beltran

Астроном-аматор і колишній іспанський пастух Хоакін Тапіолес спроєктував та збудував власну обсерваторію, де готується спостерігати за затемненням, Сан-Агустін-дель-Посо, Іспанія

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

За день до сонячного затемнення туристи прогулюються вздовж іспанського мису Фіністерре на узбережжі Коста-де-Морте, яке колись вважалося кінцем світу, 11 серпня 2026. Це місце на північному заході Іспанії є зручною локацією для спостереження за затемненням та ключовою зупинкою паломників, що йдуть Шляхом святого Якова (Каміно-де-Сантьяго).

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Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: Nacho Doce

Фото: Nacho Doce

Фото: Nacho Doce

Фото: Nacho Doce