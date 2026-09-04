Пожежа на території нафтобази у Сочі Краснодарського краю РФ, 4 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Нафтобаза у російському Краснодарському краю , яку дрони атакували вночі у п’ятницю, 4 вересня, розташована приблизно за 100 метрів від міжнародного аеропорту Сочі, повідомляє російське видання Агентство. Новости.

Внаслідок атаки БпЛА на нафтобазі виникла пожежа. Згідно з аналізом Агентства, нафтобаза розташована на Авіаційній вулиці й примикає до міжнародного аеропорту Сочі — великого авіаційного хабу, який у 2024 році посідав п’яте місце за пасажиропотоком у Росії. Від території нафтобази до території аеропорту — близько 100 метрів по прямій.

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Фото: Telegram-канал Агентство. Новости

Фото: Telegram-канал Агентство. Новости

Сам аеропорт Сочі призупинив роботу близько 21:30 3 вересня і відновив приймання та виліт літаків лише після 09:00 4 вересня.

Вночі 4 вересня дрони вдруге за два дні атакували російське місто Сочі. Повідомляється про пожежі на території нафтобази та ураження російського дивізіону ППО.

Моніторинговий паблік Astra пише, що БпЛА уразили одразу дві нафтобази у Сочі - об'єкти Роснєфті та Лукойлу на території Сіріуса і в Адлері.

1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні, розв’язана державою-агресором, починає «закривати небо» над РФ. Через масову присутність безпілотників російський повітряний простір стає небезпечнішим для цивільної авіації.

Глава Кремля Володимир Путін цинічно назвав слова Зеленського «заявкою на державний тероризм». А Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 2 вересня заявила, що оновлює рекомендації щодо заходів безпеки для цивільних повітряних суден над зонами конфліктів через зростання ризиків.