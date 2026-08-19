У Південній Кореї прокуратура вимагає смертної кари для «найкрасивішої вбивці»

Кім Со Йон знайомилася з чоловіками через застосунки для знайомств і отруювала (Фото: Instagram)

У Південній Кореї прокуратура попросила суд призначити смертну кару 20-річній Кім Со Йон, яку обвинувачують у серії отруєнь чоловіків. Двоє потерпілих загинули, ще четверо зазнали тяжкої шкоди здоров’ю.

Про це повідомляє Yonhap.



За даними слідства, Кім Со Йон знайомилася з чоловіками через застосунки для знайомств, після чого зустрічалася з ними в ресторанах та готелях. Слідчі вважають, що вона додавала до їхніх напоїв великі дози седативних і снодійних препаратів.

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Жінку заарештували у лютому 2026 року. Загалом у справі фігурують шестеро потерпілих. Двоє чоловіків померли внаслідок медикаментозної інтоксикації, ще четверо отримали тяжкі ушкодження.

Під час засідання 18 серпня прокуратура заявила, що тяжкість злочинів і обставини їх вчинення, на думку сторони обвинувачення, виправдовують вимогу про найвищу міру покарання. Прокурори також наголосили, що потерпілі не очікували нападу, оскільки виявляли до обвинуваченої особисту зацікавленість.

Справа набула широкого розголосу після того, як користувачі соцмереж знайшли особистий акаунт Кім Со Йон. У місцевих медіа її почали називати «найкрасивішою вбивцею».

У березні прокуратура оприлюднила офіційні фотографії обвинуваченої без редагування. Як зазначає The Korea Times, рішення пояснювали суспільним інтересом, а також вимогами родичів загиблих.

Сама Кім Со Йон у суді заявила, що раніше пережила сексуальне насильство і використовувала препарати через страх повторного нападу. Вона висловила каяття, але заперечила, що мала намір убивати потерпілих.

Оголошення вироку заплановане на 27 серпня.