«Допомогла коханка». Влада Мексики розповіла деталі вбивства одного з найвпливовіших наркоторговців світу

Як повідомляє Reuters, смерть Ель Менчо викликала хвилю насильства в усій Мексиці — прихильники картелю блокували дороги і підпалювали автомобілі як помсту. (Фото: REUTERS/Gabriel Trujillo)

У Мексиці візит однієї з коханок найрозшукуванішого боса наркокартелю Немесіо Осегера (він же Ель Менчо) допоміг правоохоронцям його ліквідувати.

Про це 23 лютого повідомляє агентство Reuters.

«Осегера був лідером могутнього мексиканського картелю Халіско Нове Покоління (CJNG). США запропонували нагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту», — пише агентство.

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Як заявив міністр оборони Мексики Рікардо Тревілья, інформація, отримана від довіреної особи однієї з коханок Осегери про візит тієї, допомогла владі країни швидко спланувати операцію.

Під час рейду бойовики Осегери відкрили вогонь по силам безпеки, і конфлікт перемістився до комплексу будиночків у лісах поблизу міста Тапальпа, де він був поранений разом із двома своїми охоронцями. Усіх трьох доправили вертольотом у Мехіко, але вони не вижили.

«На жаль, вони померли дорогою», — сказав Тревілья на пресконференції.

Як повідомляє Reuters, смерть Осегери викликала хвилю насильства в усій Мексиці — прихильники картелю блокували дороги і підпалювали автомобілі як помсту. Крім того, 25 членів бійців Національної гвардії було вбито під час відповідних насильницьких дій членів картелю.

За словами міністра безпеки Мексики Омара Гарсії Гарфуча, під час цих атак було вбито 30 членів картелю, одного випадкового перехожого, а також щонайменше 70 осіб заарештували в семи штатах.

Як пише Reuters, смерть Осегери завдала сильного удару по картелю CJNG, який, як вважається, є основним постачальником фентанілу в США.

«У той час як США закликають Мексику до активніших дій у боротьбі з наркотрафіком, мексиканська влада також давно закликає США вжити активніших заходів щодо обмеження незаконного продажу вогнепальної зброї, що поповнює великі та смертоносні арсенали картелів, які діють на території США. Згідно з даними уряду США, близько 70% незаконної зброї, виявленої в Мексиці, надійшло зі США», — підсумувало видання.

59-річного Немесіо Осегера (Ель Менчо) вбили в західному мексиканському штаті Халіско 22 лютого. Його картель Нове покоління Халіско останніми роками став найпотужнішою і найвідомішою злочинною організацією Мексики.

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США пропонували за затримання Немесіо Рубена Осегери Сервантеса винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів, його звинувачували в контрабанді величезної кількості кокаїну, фентанілу і метамфетаміну через південний кордон.

Його вбивство викликало негайний спалах заворушень у регіоні, яким він де-факто керував.