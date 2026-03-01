Путін назвав вбивство Хаменеї «цинічним порушенням людської моралі»

Російський диктатор Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку зі смертю верховного лідера країни Алі Хаменеї внаслідок ракетних ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

Про це написали на сайті Кремля.

Диктатор висловив співчуття і підтримку рідним, уряду та всьому народу Ірану у зв’язку з убивством Хаменеї, яке він назвав «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

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За словами Путіна, у Росії пам’ятатимуть Хаменеї як «видатного державного діяча, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства».

Раніше іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.

Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентство IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

28 лютого 2026 року Ізраїль та США розпочали операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї було повністю зруйновано.