«Сміялися і танцювали з сусідами». Тегеран та інші міста Ірану охопили святкування: люди радіють смерті Хаменеї — фото і відео

Люди вийшли на вулиці, щоб порадіти смерті аятоли Алі Хаменеї (Фото: REUTERS/Sharafat Ali)

Іранці вийшли на вулиці Тегерана та інших міст по всій країні, щоб відсвяткувати новину про смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, якого убили під час скоординованих атак США та Ізраїлю.

Про це пише The New York Times.

Смерть аятоли стала історичним поворотом для Ірану після майже 40 років авторитарного правління. Багато іранців, як у країні, так і за її межами, раділи, хоча загроза нових атак з боку американських та ізраїльських сил затьмарила святкування, зазначає NYT.

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Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Фото: REUTERS/Sharafat Ali

По всьому Ірану не працювали стаціонарні та мобільні телефони, що ускладнювало оцінку настроїв у країні з населенням понад 90 мільйонів людей.

Попри те, що державне телебачення Ірану транслювало вірші з Корану та оголосило національну жалобу, під час відеодзвінків до The New York Times троє мешканців Тегерана показали сцени в їхніх районах: великі натовпи чоловіків і жінок танцювали і раділи, вигукуючи «Ура, ура!». Водії, що проїжджали повз, сигналили клаксонами, феєрверки освітлювали небо, а гучна перська танцювальна музика заповнювала вулиці. Крім цього, багато мешканців з вікон і балконів приєдналися до скандування «свобода, свобода!».

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

53-річна Сара, мешканка Тегерана, яка попросила не називати її прізвище, сказала в телефонній розмові, що коли почула в новинах про вбивство Хаменеї, вона скрикнула і почала стрибати від радості.

«Потім ми вибігли на вулицю, кричали щосили, сміялися і танцювали з сусідами», — сказала Сара.

Вона також розповіла, що лише місяць тому вона, її чоловік і дочка були серед людей, які вийшли на вулиці протестувати проти уряду. Сили безпеки побили Сару та її чоловіка кийками і бризнули сльозогінним газом в очі.

Іранська діаспора також святкує смерть Хаменеї по всьому світу, зокрема, у Лондоні.

«Я щасливий! Часи диктатора закінчились», — сказав чоловік, який вийшов на святкування.

Іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США, коли «виконував свої обов’язки і перебував на робочому місці». Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби.

Атака США та Ізраїлю на Іран

28 лютого 2026 року Ізраїль та США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

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У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї було повністю зруйновано.

Агенція Reuters спочатку повідомляла, що аятола Алі Хаменеї не перебував в Тегерані під час спільного удару США та Ізраїлю і що його «перевезли у безпечне місце».

Згодом агенція із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника написала, що Хаменеї мертвий, його тіло було знайдене.

Ізраїльський журналіст Аміт Сегаль заявляв, що Хаменеї «майже напевно мертвий», а також що загинули його родичі. Журналіст наголосив, що атаку здійснив саме Ізраїль, а не США, на резиденцію Хаменеї скинули 30 бомб.

Пізніше Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив, що верховний лідер Ірану був убитий внаслідок ізраїльських та американських ударів.