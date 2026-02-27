«Не пригадую, щоб зустрічала його». Гілларі Клінтон заявила в Конгресі, що нічого не знала про злочини Епштейна

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон під час свідчень у Конгресі заявила , що «не мала жодного уявлення» про злочини сексуального злочинця Джеффрі Епштейна і закликала допитати президента США Дональда Трампа під присягою.

Про це у п’ятницю, 27 лютого, пише ВВС.

Після багатогодинних закритих слухань вона наголосила, що хоче повного з’ясування правди, та закликала допитати під присягою Трампа через його згадки у матеріалах справи.

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Колишня держсекретарка США розповіла журналістам, що розчарована тим, що слухання проходили за зачиненими дверима, адже тоді їй не довелося б самій переказувати журналістам, про що йшлося.

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Вона подякувала голові комітету Джеймсу Комеру за поставлені запитання, але розкритикувала республіканців за те, що, за її словами, вони не ставили жодній іншій особі, яку вони допитували, запитань про Епштейна або його засуджену спільницю Гіслейн Максвелл.

Клінтон оприлюднила свою вступну заяву напередодні слухань у Чаппакві, штат Нью-Йорк.

«Я не пригадую, щоб коли-небудь зустрічала пана Епштейна. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, будинки чи офіси. Мені нічого додати до цього», — підкреслила колишня держсекретарка.

Водночас вона підтвердила, що кілька разів бачилася з Максвелл, яка, зокрема, була присутня на весіллі її доньки Челсі у 2010 році.

Також у заяві Клінтон закликала комітет допитати Дональда Трампа під присягою, оскільки його ім'я неодноразово згадується у матеріалах справи Епштейна.

Слухання тимчасово перервали через витік фотографії із закритого засідання з американськими законодавцями. Демократи з комітету заявили, що знімок, який зробила членкиня Конгресу Лорен Боберт, оприлюднили з порушенням правил.

Боберт сказала, що надіслала фотографію Гілларі Клінтон із кімнати, де проходив допит, одному консервативному інфлюенсеру, і запевнила BBC, що зробила знімок ще до початку засідання. За словами Клінтон, через цей інцидент слухання тимчасово зупинили, а демократи з комітету тим часом виступили на її захист перед журналістами та заявили, що допит поки не дав жодної нової інформації.

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Членкиня Конгресу Яссамін Ансарі різко розкритикувала слухання в четвер, назвавши їх «несерйозним цирком». Вона заявила, що республіканців більше цікавили фотографії Гілларі Клінтон, ніж «з'ясування правди та притягнення когось до відповідальності».

Колишній президент США Білл Клінтон має виступити перед комітетом у п’ятницю, 27 лютого.

Інфографіка: NV

Увага до зв’язків між Епштейном і 42-м президентом США Біллом Клінтоном прикута після того, як в грудні 2025 року було опубліковано меншу порцію документів, яка вказала на їхні контакти. У тих попередніх файлах містилися раніше не опубліковані спільні фотографії Білла Клінтона та Джеффрі Епштейна, а також фотографії Клінтона без сорочки у гідромасажній ванні з кимось, кого в Міністерстві юстиції США назвали «жертвою» сексуального насильства з боку Епштейна.

3 лютого повідомлялось, що подружжя Клінтонів погодилось свідчити перед Палатою представників у справі Джеффрі Епштейна. Їхні адвокати підтвердили готовність з’явитися на узгоджені дати, щоб уникнути продовження процедури притягнення до відповідальності за неповагу до суду.

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах згадуються засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт та інші відомі особи.

Нові документи містять понад 38 тисяч згадок про президента США Дональда Трампа та членів його родини. Зокрема, у файлах знайшли заяву ФБР, яка зафіксувала звинувачення проти Трампа у зґвалтуванні 13-річної дівчини. Йдеться, ймовірно, про Джейн Доу, яка позивалася проти Трампа у 2016 році, але згодом відкликала свою заяву.

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У попередніх файлах, які у США опублікували 20 грудня 2025 року, також фігурує Трамп. Зокрема, йдеться про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді. У Білому домі у відповідь на публікацію матеріалів заявляли, що вони «нічого не доводять».

2 лютого президент США заявив, що ніколи не бував на острові Епштейна. Трамп зазначив, що не підтримував дружніх стосунків з Епштейном і звинуватив його у змові проти нього.