Україна вивела з ладу вісім із десяти найбільших складів Wildberries у РФ

Після нової атаки у Росії припинив роботу склад Wildberries у Тамбовській області , ставши восьмим із десяти найбільших логістичних центрів компанії, виведених з ладу.

Про це пише Агентство. Новости.

У ніч проти середи, 26 серпня, українські сили завдали удару по логістичному комплексу Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої становила близько 100 тисяч квадратних метрів, через що склад фактично припинив роботу.

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За підрахунками видання, склад у Котовську став восьмим із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries, роботу яких було зупинено після українських ударів із середини липня.

До цього українські удари вивели з ладу сім із десяти найбільших складів Wildberries:

у підмосковних Електросталі та Коледіно (площа обох становила по 250 тисяч кв. м) — перший повністю згорів після атаки 18 липня, другий припинив роботу після ударів і пожежі 16 серпня.

у Новій Усмані Воронезької області (156 тисяч кв. м) — не працює після атаки 11 серпня;

у Красному Бору в Ленінградській області (154 тисячі кв. м), який припинив роботу після атаки 4 серпня;

в Алексині Тульської області (150 тисяч кв. м) — не працює після атаки 5 серпня;

у селищі Новосемейкіно Самарської області (128 тисяч кв. м) — не працює після атаки 2 серпня;

у Собінському районі Владимирської області (119 тисяч кв. м) — не працює після атаки 3 серпня.

Загалом із приблизно 1,6 млн квадратних метрів площі десяти найбільших складів виведено з ладу понад 1,3 млн квадратних метрів, тобто більш як 81%.

Вночі повідомлялося про вибухи та пожежу у російському Котовську. Згодом українська оборонна компанія Fire Point підтвердила, що Сили оборони уразили дронами FP-1 логістичний хаб Wildberries у Тамбовській області та НПЗ у Нижньогородській області РФ.

Котовський центр Wildberries є одним із ключових логістичних об'єктів маркетплейса у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів, писав моніторинговий канал Exilenova+.

Wildberries у Котовську вже зазнавав ураження 18 липня. Тоді, за твердженням місцевої влади, внаслідок пожежі загинули семеро співробітників, а роботу об'єкта призупиняли.