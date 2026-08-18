У Підмосков'ї внаслідок атаки дронів уражено склад Wildberries, виникла пожежа
У Підмосков'ї безпілотник влучив у склад Wildberries (Фото: Exilenova+ / Telegram)
У Підмосков’ї під час масованої атаки дронів у ніч на вівторок, 18 серпня, було уражено склад Wildberries, де після влучання спалахнула пожежа.
Про це пише губернатор Московської області Андрій Воробйов.
Він заявив, що атака була «масштабною», стверджуючи, що протиповітряна оборона країни-агресора знищила понад 150 БпЛА над регіоном.
Один із дронів влучив у склад Wildberries у Богородському районі поблизу Атлант-парку, після чого там спалахнула пожежа.
Воробйов додав, що загоряння вдалося локалізувати. Більше подробиць наразі не повідомляли.
Мер російської столиці Сергій Собянин заявляв, що на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 з них нібито «були знищені» у Підмосков'ї.
У ніч проти 16 серпня Москву та область атакували безпілотники. Повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів.
Удари по Wildberries — що відомо
Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.
Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.
Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.