У Підмосков'ї внаслідок атаки дронів уражено склад Wildberries, виникла пожежа

У Підмосков'ї безпілотник влучив у склад Wildberries (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Підмосков’ї під час масованої атаки дронів у ніч на вівторок, 18 серпня, було уражено склад Wildberries , де після влучання спалахнула пожежа.

Про це пише губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Він заявив, що атака була «масштабною», стверджуючи, що протиповітряна оборона країни-агресора знищила понад 150 БпЛА над регіоном.

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Один із дронів влучив у склад Wildberries у Богородському районі поблизу Атлант-парку, після чого там спалахнула пожежа.

Воробйов додав, що загоряння вдалося локалізувати. Більше подробиць наразі не повідомляли.

Мер російської столиці Сергій Собянин заявляв, що на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 з них нібито «були знищені» у Підмосков'ї.

У ніч проти 16 серпня Москву та область атакували безпілотники. Повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries, площа якого перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

У Підмосков'ї безпілотник влучив у склад Wildberries / Інфографіка: NV

Удари по Wildberries — що відомо

Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.