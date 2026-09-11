11 вересня лідер списку AfD Ульріх Зігмунд (у центрі) представив новообраних депутатів під час фотосесії (Фото: REUTERS/Karina Hessland)

Серед нових депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) — ексспівробітник Штазі (таємної поліції НДР), експорноактор, а також представники неоязичників і неонацистів.

Про це 11 вересня повідомляє британське видання The Guardian.

У четвер у столиці землі — Магдебурзі — лідер списку AfD Ульріх Зігмунд представив обраних депутатів під час фотосесії.

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«З’ясувалося, що дехто з них має низку сумнівних моментів у біографії — зокрема судимості, минуле в Штазі та зв’язки з ультраправими мережами», — пише видання.

Як повідомили німецькі ЗМІ, серед 39 депутатів, які представлятимуть виборчі округи Саксонії-Ангальт у парламенті, є особа, яка, за твердженнями, знімалася в порнофільмах і підробила документи про освіту.

Крім того, правоохоронці ведуть кримінальне розслідування стосовно кількох новообраних депутатів від AfD — у зв’язку з їхньою участю в неонацистських організаціях, повідомляють ЗМІ.

«Щодо двох депутатів триває розслідування за підозрою у спробі продовжити діяльність забороненої правоекстремістської організації Артгемайншафт — неоязичницької групи, що сповідує націоналістичні та антисемітські ідеї. За даними прокуратури, молодшого з них також підозрюють у порушенні законодавства про зброю. Обидва відкидають висунуті проти них звинувачення», — повідомляє The Guardian.

Новообрані депутати парламенту землі Саксонія-Ангальт із фракції AfD / Фото: REUTERS/Karina Hessland

Колишній порноактор, який став депутатом, зокрема, був засуджений за крадіжку великої кількості постільної білизни з готелю. Крім того, він намагався оскаржити твердження місцевої газети про свою роботу в порноіндустрії, але програв справу. За інформацією німецьких ЗМІ, його також відрахували з університету після того, як з’ясувалося, що він підробив атестат про закінчення школи.

На цьому тлі 78-річний колишній офіцер Штазі відкрито зізнався, що працював у таємній поліції комуністичної НДР, де діяв проти громадян, які прагнули назавжди емігрувати, пише The Guardian.

Розслідування телеканалу ZDF також виявило, що деякі політики від AfD, які входили до складу попередньої парламентської фракції, мали зв’язки з правоекстремістськими угрупованнями.

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«Зокрема, дехто з них був членом згодом забороненої організації Німецька молодь, віддана Батьківщині (Heimattreue Deutsche Jugend). Певний час один із них очолював цю організацію, а радник парламентської фракції AfD написав біографію, яку охарактеризували як „данину поваги націонал-соціалізму“», — пише видання.

Сам Зигмунд — колишній продавець парфумерії, який 11 вересня був одностайно переобраний лідером парламентської фракції AfD — жартома назвав усіх згаданих вище осіб «поганими хлопцями».

«Ми дочекаємося результатів розслідувань, а потім обговоримо їх», — підсумував він.

Раніше ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) здобула перемогу на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт. Згідно з попередніми офіційними результатами, AfD отримала 43,8% голосів, однак не здобула абсолютної більшості в парламенті.

Фрідріх Мерц назвав результат виборів у землі Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі країни та визнав, що ХДС зазнав «драматичної поразки».

7 вересня лідер однієї з правлячих фракцій у Бундестазі — ХДС/ХСС — Торстен Фрай назвав результати виборів «поворотним моментом для країни» і заявив, що німецькі консерватори мають запитати себе, чому вони втрачають підтримку виборців.

Чинний прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце (від ХДС) був стриманішим. «Дехто каже, що це похмурий день для Саксонії-Ангальт. Я ж кажу: це демократія», — прокоментував він результати виборів.

Співголова Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль назвав голосування в Саксонії-Ангальт «сигналом для Берліна». За його словами, такі результати мають спонукати федеральний уряд замислитися про зміни.

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9 вересня лідерка AfD Аліса Вайдель влаштувала публічну суперечку з канцлером Мерцом — просто під час чергового засідання Бундестагу.

Зокрема, вона спершу звинуватила його та міністрів у «воєнній пропаганді» й загостренні конфронтації з країною-агресором Росією. Крім того, як повідомляла Deutsche Welle, Вайдель закликала Мерца «нарешті виступити за мирні переговори».