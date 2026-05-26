«Мамо, він мене торкався». Скандал у школах і дитсадках сколихнув Париж — BBC 26 травня, 23:16 Вулицями Парижа прокотилися протести з вимогою: «Захистіть наших дітей» (Фото: AFP via Getty Images)

У вівторок у Парижі розпочнеться суд над шкільним помічником, якого звинувачують у сексуалізованій поведінці щодо маленьких дітей, які були під його наглядом, пише Г'ю Скофілд, BBC.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Це лише один епізод гучного скандалу, що вже понад рік не вщухає навколо системи освіти французької столиці. У Парижі працюють близько 15 тисяч таких працівників — їх називають animateurs. Це не вчителі, а працівники, які доглядають за дітьми під час обідніх перерв та після уроків.

Розслідування тривають майже у сотні паризьких ясел, дитячих садків і початкових шкіл. Помічників з догляду за дітьми підозрюють у неналежній, агресивній або сексуалізованій поведінці.

Влітку у Парижі мають пройти ще три суди у подібних справах. В одному з таких процесів, слухання якого завершилися на початку місяця, суд невдовзі оголосить вирок. І, схоже, це лише початок.

Минулого тижня поліція затримала 16 людей під час рейдів одразу у трьох школах 7-го округу Парижа. Трьом з них згодом висунули обвинувачення у сексуалізованій поведінці щодо дітей.

«Тоді ми зрозуміли: щось не так»

У вівторок у Парижі суд почне розгляд справи у початковій школі Альфонса Бодена, що в 11-му окрузі міста.

Шкільного помічника звинувачують у сексуалізованих дотиках до п’ятьох дітей.

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Один з батьків розповів BBC, що ще у квітні 2025 року помітив дивну поведінку своєї чотирирічної доньки — після того, як інший батько повідомив про домагання до своєї дитини.

«Дружина відвела доньку вбік і запитала, чи хтось торкався її під час занять після уроків. Вона відповіла: „Так, Давід мене торкається і обіймає“».

«Дружина сказала: „Покажи“. І донька почала дивно гладити її по спині. Тоді ми зрозуміли: щось не так».

Елізабет Гутманн стала співзасновницею асоціації позашкільних заходів SOS-Périscolaire у відповідь на почастішання повідомлень про жорстоке поводження / Фото: AFP via Getty Images

Скандал посіяв серед батьків маленьких дітей у Парижі атмосферу страху й недовіри.

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Багато хто звинувачує мерію міста, яка наймає працівників з догляду за дітьми, у тому, що спершу там не поставилися до скарг серйозно.

Низькі зарплати та слабкий контроль

У асоціації SOS-Périscolaire, що займається питаннями догляду за дітьми після уроків, кажуть: одна з головних проблем — недостатня підготовка працівників.

Зарплати в цій сфері низькі, а для працевлаштування часто достатньо лише базового сертифіката для роботи з дітьми. Через хронічний дефіцит кадрів інколи навіть ці мінімальні вимоги ігнорують.

Елізабет Гутман, яка заснувала організацію у 2021 році, каже: поштовхом до її створення стали численні історії батьків про приниження, глузування та інші прояви жорстокого поводження з боку працівників груп продовженого дня.

Як приклад вона наводить одну зі шкіл у 16-му окрузі Парижа, де, за її словами, четверо працівників організували серед дітей справжній «бійцівський клуб».

«Вони змушували дітей битися, а решта стояли навколо й вигукували: „Бий його!“»

Влада обіцяє реформи

Новий мер Парижа Емманюель Грегуар пообіцяв реформувати систему найму шкільних помічників. На підготовку персоналу та посилення контролю планують виділити 20 мільйонів євро.

Крім того, за словами мера, працівників автоматично відсторонюватимуть від роботи вже після першої скарги. Від початку року від роботи усунули майже 80 людей.

Більшість шкільних помічників працюють за короткостроковими контрактами. Вони відповідають за дітей під час обідніх перерв і після уроків, організовують спортивні, творчі та розважальні заняття.

Втім, самі працівники кажуть: після хвилі скандалів саме вони опинилися під тиском загальної підозри та упередженого ставлення.

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Минулого тижня вони вийшли на страйк, вимагаючи більшої поваги до своєї роботи та додаткових інвестицій у систему.

Шкільні асистенти скаржаться, що стикаються з несправедливими підозрами через хвилю скарг / Фото: BBC

«Батьки, можна сказати, перебрали контроль над школами й почали скаржитися буквально на все. Але далеко не всі звинувачення відповідають дійсності», — заявила представниця профспілки FO Карла Бонне.

«Міська влада вже не підходить до таких справ об'єктивно, — каже працівник групи продовженого дня на ім'я Ремі. — Ніхто по-справжньому не розслідує ці звинувачення… про нас просто не дбають.

Сьогодні, працюючи з дітьми, можна будь-якої миті опинитися під підозрою буквально через що завгодно".

«Коли працівникам мало платять, не забезпечують належне навчання й контроль, коли бракує коштів і чітких механізмів реагування на проблеми — не дивно, що ситуація виходить з-під контролю», — вважає представник батьківської організації FCPE Грегуар Енсель.

Хоча епіцентр скандалу нині - Париж, активісти переконані: подібні проблеми існують по всій Франції.