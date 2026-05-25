Сизранський нафтопереробний завод на Волзі зупинив роботу після того, як 21 травня удар українських дронів пошкодив основний блок первинної переробки нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два галузевих джерела.

За їхніми даними, установка CDU-6, яка забезпечує понад 70% потужності заводу, була зупинена після атаки. Ремонт може тривати понад місяць. Роснефть, якій належить завод, на запит агентства не відповіла.

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Потужність заводу становить 8,5 млн тонн нафти на рік, або 170 тис. барелів на добу.

У 2024 році підприємство переробило 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного пального, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Удари по Сизранському НПЗ — що відомо

Сизранський НПЗ — одне з підприємств, залучених до забезпечення збройних сил РФ, з річним обсягом переробки від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Сили оборони вже неодноразово його уражали — зокрема у грудні 2025 року, після чого завод призупиняв переробку нафти. У квітні 2026 року у Сизрані також повідомляли про вибухи.

21 травня у Сизрані виникла масштабна пожежа після атаки БпЛА. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили безпілотних систем та Сили спеціальних операцій уразили Сизранський НПЗ, розташований за 800 км від українського кордону.

З початку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських НПЗ. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише два — Омський і Ангарський НПЗ за Уралом.