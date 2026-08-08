У Сизрані заявили про нову атаку на НПЗ, на підприємстві спалахнула пожежа

8 серпня, 06:34
Завод уже ставав ціллю атак безпілотників раніше (Фото: @exilenova_plus)

Завод уже ставав ціллю атак безпілотників раніше (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 8 серпня російське місто Сизрань Самарської області зазнало атаки безпілотників. Під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод.

У мережі оприлюднили відео, на яких після серії вибухів у районі підприємства видно масштабну пожежу та стовп диму.

Сизранський НПЗ розташований у Самарській області РФ та належить до підприємств російської нафтової галузі. Завод уже ставав ціллю атак безпілотників раніше.

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Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   удари по російських НПЗ удари по території РФ Самара

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