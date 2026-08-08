У Сизрані заявили про нову атаку на НПЗ, на підприємстві спалахнула пожежа

У ніч проти 8 серпня російське місто Сизрань Самарської області зазнало атаки безпілотників . Під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод.

У мережі оприлюднили відео, на яких після серії вибухів у районі підприємства видно масштабну пожежу та стовп диму.



Сизранський НПЗ розташований у Самарській області РФ та належить до підприємств російської нафтової галузі. Завод уже ставав ціллю атак безпілотників раніше.

