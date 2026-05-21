Російську Сизрань у Самарській області атакували дрони, у Мережі пишуть про масштабну пожежу на НПЗ — фото, відео
Пожежа, ймовірно, на Сизранському НПЗ у Росії 21 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)
Місто Сизрань Самарської області Росії вночі та вранці у четвер, 21 травня, атакували дрони, виникла пожежа, пише Telegram-канал Astra.
Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.
У Мережі пишуть про ймовірну атаку БпЛА на місцевий нафтопереробний завод. За даними Exilenova+, горить, ймовірно, одна з установок перероблення нафти на Сизранському НПЗ. Над містом здіймається густий чорний дим.
Сизранський НПЗ у Самарській області РФ обсягом перероблення від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку залучений до забезпечення збройних сил країни-агресора. Сили оборони вже неодноразово уражали завод — зокрема, у грудні 2025-го. Після однієї з атак наприкінці минулого року Сизранський НПЗ призупиняв роботу.
Також про вибухи у Сизрані повідомлялося у квітні 2026-го.