Російську Сизрань у Самарській області атакували дрони, у Мережі пишуть про масштабну пожежу на НПЗ — фото, відео

21 травня, 08:00
Пожежа, ймовірно, на Сизранському НПЗ у Росії 21 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Пожежа, ймовірно, на Сизранському НПЗ у Росії 21 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Місто Сизрань Самарської області Росії вночі та вранці у четвер, 21 травня, атакували дрони, виникла пожежа, пише Telegram-канал Astra.

Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.

Exilenova+ / Telegram
Фото: Exilenova+ / Telegram

У Мережі пишуть про ймовірну атаку БпЛА на місцевий нафтопереробний завод. За даними Exilenova+, горить, ймовірно, одна з установок перероблення нафти на Сизранському НПЗ. Над містом здіймається густий чорний дим.

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Сизранський НПЗ у Самарській області РФ обсягом перероблення від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку залучений до забезпечення збройних сил країни-агресора. Сили оборони вже неодноразово уражали завод — зокрема, у грудні 2025-го. Після однієї з атак наприкінці минулого року Сизранський НПЗ призупиняв роботу.

Також про вибухи у Сизрані повідомлялося у квітні 2026-го.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   удари по території РФ удари по російських НПЗ НПЗ Війна Росії проти України

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