Пожежа, ймовірно, на Сизранському НПЗ у Росії 21 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.

Фото: Exilenova+ / Telegram

У Мережі пишуть про ймовірну атаку БпЛА на місцевий нафтопереробний завод. За даними Exilenova+, горить, ймовірно, одна з установок перероблення нафти на Сизранському НПЗ. Над містом здіймається густий чорний дим.

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Сизранський НПЗ у Самарській області РФ обсягом перероблення від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку залучений до забезпечення збройних сил країни-агресора. Сили оборони вже неодноразово уражали завод — зокрема, у грудні 2025-го. Після однієї з атак наприкінці минулого року Сизранський НПЗ призупиняв роботу.

Також про вибухи у Сизрані повідомлялося у квітні 2026-го.