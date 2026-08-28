Президент Володимир Зеленський заявив, що дії Сил оборони України призвели до повної зупинки руху суден в порту Новоросійська.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у п’ятницю, 28 серпня.

«Були також доповіді наших військових по Новоросійську: вже досягається наш результат, що жодне судно в їхній Новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в Новоросійську — це внесок у зниження російського потенціалу війни», — сказав глава держави.

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Президент зазначив, що Київ обов’язково знайде способи заблокувати й інші порти РФ.

Він наголосив, що Україна не починала цієї війни й цілком справедливо відповідає на російські дії.

Атака на Новоросійськ 12 серпня — що відомо

Вночі проти 12 серпня місто Новоросійськ у Краснодарському краї масовано атакували безпілотники.

Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун і морських безекіпажних систем, причому цілі були розташовані на відстані понад 300 км від лінії фронту. Згодом президент додав, що Україна вперше одночасно застосувала ракети-дрони Паляниця, Пекло, Барс та ракету Довгий Нептун, дев’ять різновидів дронів та безекіпажні катери Сарган і Мамай.

Генштаб повідомив, що були уражені фрегати проєкту 11356, Адмирал Макаров та Адмирал Ессен (носії ракет Калібр), малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М та сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.

OSINT-проєкт КіберБорошно зазначив, що Сили оборони також вдарили по зерновому, мазутному та нафтоекспортному термінах.

Внаслідок удару у порту Новоросійська зупинили роботу всі три зернові термінали — Новоросійський зерновий термінал, НКХП та КСК. Їхня сумарна потужність перевалки становить близько 26,1 млн тонн зерна на рік.

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що 14 серпня експорт сирої нафти з російського термінала Шесхаріс призупинили.