OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки з наслідками ударів Сил оборони по аеродрому в Анапі Краснодарського краю РФ.

Відповідні кадри опублікував проєкт КіберБорошно у своєму Telegram-каналі у четвер, 10 вересня.

На знімках аеродрому видно, як екскаватор згрібає рештки винищувача Су-33. OSINT-аналітики зазначили, що це «результат зустрічі» з БпЛА FP-2.

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Фото: КіберБорошно / Telegram

9 вересня командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що українські військові вночі вдарили по Анапі у Краснодарському краї. Він заявляв, що дрони знищили російські палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8, два комплекси РЛС Каста 2Е2 та 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджика.

Тоді ж Сили оборони атакували військово-морську базу Новоросійськ, в результаті чого було знищено низку російських суден, у тому числі ракетоносії.

9 вересня Міноборони країни-агресорки РФ заявляло про «перехоплення» 596 українських дронів над 11 регіонами та над окупованим Кримом.