Сили оборони завдали удару по російському виробнику ракетного палива

У ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу — комбінату Каменський у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ. На території об'єкта зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що комбінат Каменський має важливе значення для російського оборонно-промислового комплексу. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С. Також його продукція використовується для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження і безпосередньо забезпечує потреби російських збройних сил.

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Крім того, Генштаб підтвердив результати попередніх атак на інші важливі об'єкти російської промисловості. Зокрема, після ураження 10 серпня центральної газофракційної установки № 1 зупинилося підприємство Запсибнафтохім у Тобольську Тюменської області.

Це один із найбільших нафтохімічних комплексів РФ, що займається переробкою вуглеводневої сировини та виробництвом полімерної й іншої нафтохімічної продукції. Підприємство має велике значення, зокрема, для забезпечення потреб російського ВПК

Також підтверджено результати удару 11 серпня по нафтопереробному заводу Орскнєфтєоргсинтез в Орську Оренбурзької області. Там було уражено установку гідрокрекінгу, установки первинної переробки нафти, а також установку вторинної перегонки легких нафтових фракцій.