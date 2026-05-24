У ніч на 24 травня Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема було уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією військових, пошкоджено нафтоналивний стендер.

Також було уражено склад зберігання боєприпасів у Криму, склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів противника в Луганській області, пункти управління БПЛА в Донецькій і Курській областях.

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23 травня на військово-морській базі Новоросійськ були вражені сторожовий корабель Пытливый і ракетний катер на повітряній подушці.

Термінал Таманьнафтогаз є одним із ключових експортних нафтових об'єктів у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Об'єкт залучено до забезпечення армії держави-агресора.

Раніше видання Вот так повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися тільки два НПЗ — Омський і Ангарський, що за Уралом.

22 травня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, зупинив роботу своєї головної установки первинної переробки нафти після атаки українських дронів 20 травня.

Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів останніми днями.