Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ — Генштаб
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу РФ (Фото: Колаж Генштаб ЗСУ / Telegram)
У ніч на 24 травня Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема було уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За попередньою інформацією військових, пошкоджено нафтоналивний стендер.
Також було уражено склад зберігання боєприпасів у Криму, склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів противника в Луганській області, пункти управління БПЛА в Донецькій і Курській областях.
23 травня на військово-морській базі Новоросійськ були вражені сторожовий корабель Пытливый і ракетний катер на повітряній подушці.
Термінал Таманьнафтогаз є одним із ключових експортних нафтових об'єктів у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Об'єкт залучено до забезпечення армії держави-агресора.
Раніше видання Вот так повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Україна завдала вже 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися тільки два НПЗ — Омський і Ангарський, що за Уралом.
22 травня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, ТОВ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, зупинив роботу своєї головної установки первинної переробки нафти після атаки українських дронів 20 травня.
Як повідомляє Reuters, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських дронів останніми днями.