Швеція в Балтійському морі затримала судно під сирійським прапором, яке може належати до тіньового флоту РФ

Працівники берегової охорони разом із поліцією піднялися на борт судна Jin Hui, що перебував під сирійським прапором на південь від шведського міста Треллеборг, та розпочали попереднє розслідування щодо його непридатності до мореплавства.

Реклама

«Берегова охорона підозрює, що судно плаває під фальшивим прапором, оскільки є низка невідповідностей щодо його прапорового статусу, а отже, воно не відповідає вимогам щодо мореплавства, встановленим міжнародними нормами та угодами», — йдеться в заяві берегової охорони.

Там також зазначили, що це судно, яке, як вважається, не перевозило вантажу, фігурувало в кількох санкційних списках, зокрема Євросоюзу та Великої Британії.

За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, танкер може належати до так званого тіньового флоту Росії.

12 квітня SVT повідомляла, що берегова охорона Швеції затримала біля міста Істад балкер Hui Yuan під прапором Панами. Судно скидало в море залишки вугілля, що є порушенням закону про охорону довкілля.

30 квітня видання Sweden Herald написало, що влада Швеції вирішила конфіскувати корабель Caffa, причетний до вивезення українського зерна з тимчасово окупованих Росією територій — причому судно було затримано ще на початку березня 2026 року.

Водночас агентство Reuters з посиланням на берегову охорону Швеції ще після затримання Caffa заявляло, що судно йшло під фальшивим прапором і його занесли до санкційного списку України, «де є інформація про те, що воно перевозило зерно, викрадене з України».

Крім того, в ГУР Міноборони України повідомляли, що судно Caffa причетне до викрадення зерна з тимчасово окупованої території України — зокрема в липні 2025 року з порту Севастополя. Судно було розвантажено в порту Тартус у Сирії. 25 листопада 2025 року влада України ввела санкції проти цього судна, повідомляли офіцери ГУР.