Шведські ЗМІ припускають, що удару можуть зазнати енергосистеми всього скандинавського регіону (Фото: Nikiko/Pixabay)

Про це повідомив у четвер, 26 лютого, телеканал TV4 з посиланням на власні джерела.

Шведська поліція отримала попередження щодо посилення контролю «за соціально важливою діяльністю, пов’язаною з енергопостачанням».

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У FRA (Försvarets radioanstalt — Радіотехнічне управління Міністерства оборони Швеції) повідомили, що дійсно закликали енергосектор посилити пильність, і вказали, що наприкінці грудня 2025 року атаки на енергетичний сектор зазнала Польща.

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Водночас у FRA запевнили, що про конкретну загрозу не йдеться — це просто «запобіжні заходи і спосіб бути уважнішими».

За даними каналу TV4, погрози нібито були отримані від джерела, «пов'язаного з іноземною державою».

13 січня міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що у грудні 2025 року країна була «дуже близька» до відключення електроенергії через російську атаку. За словами Гавковського, наприкінці 2025-го відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор, і ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.